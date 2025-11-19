Patrika LogoSwitch to English

छाती पर चिपकाया BJP विधायक का फोटो, दंड मारते पहुंचा जनसुनवाई, बोला- साहब! मदद करिए…

MP News: जनसुनवाई में किसान BJP विधायक की फोटो छाती पर चिपकाकर पहुंचा। आरोप लगाया कि विधायक ने उसकी जमीन पर कब्जा करवाया और विरोध करने पर उस पर कई फर्जी केस लाद दिए।

less than 1 minute read
Google source verification

पन्ना

image

Akash Dewani

Nov 19, 2025

land grab accusation bjp mla pawai farmer complaint public hearing mp news

land grab accusation on bjp mla prahlad lodhi (फोटो- सोशल मीडिया)

Land Grab Accusation on BJP MLA:पन्ना जिले में एक बार फिर रसूखदारों की प्रताड़ना का मामला सामने आया है। स्थानीय स्तर पर शिकायतें करने के बाद भी एक किसान की सुनवाई नहीं हुई, उल्टे उसके खिलाफ कई केस दर्ज करवा दिए गए। मामला महाराजगंज के एक किसान का है। (MP News)

किसान का आरोप-5 साल से विधायक के कब्जे में है जमीन

कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में मंगलवार को किसान उमा प्रसाद लोधी दंड भरते हुए पहुंचे और पवई विधायक प्रहलाद लोधी (BJP MLA Prahlad Lodhi) पर गंभीर आरोप लगाए। किसान ने कहा कि उनकी पुश्तैनी जमीन के कुछ हिस्से पर 5 अक्टूबर 2020 को विधायक ने जबरन कब्जा करवाकर निर्माण करा लिया है। विरोध करने पर उनके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट सहित कई प्रकरण दर्ज करवाकर प्रताड़ित किया जा रहा है।

कई सालों से झेल रहे प्रताड़ना

उमा प्रसाद ने बताया कि संबंधित भूमि 1999 में खरीदी गई थी। आरोप है कि कुछ समय पहले घर पर गांजा रखकर उन्हें फंसाने की कोशिश भी की गई। लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर वह वर्षों से गांव छोड़कर आश्रम में रह रहे हैं। उन्होंने कहा, यदि प्रशासन मदद नहीं कर सकता तो बताए मैं घर-गांव छोड़कर कहीं और चला जाउंगा। किसान ने जनसुनवाई में निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई। (MP News)

विधायक बोला- आरोप निराधार, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

जमीन पर कब्जा करने और करवाने के आरोप निराधार हैं। मैं क्यों किसी के खिलाफ अपराध दर्ज कराउंगा। प्रशासन मामले की जांच करे, हकीकत सामने आ जाएगी। यह मेरे खिलाफ केवल राजनीतिक साजिश है।- प्रहलाद लोधी, विधायक पवई

एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है। एसडीएम पवई को जांच के निर्देश दिए गए हैं।-कुशल सिंह, संयुक्त कलेक्टर

