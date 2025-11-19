छाती पर चिपकाया BJP विधायक का फोटो, दंड मारते पहुंचा जनसुनवाई, बोला- साहब! मदद करिए…

उमा प्रसाद ने बताया कि संबंधित भूमि 1999 में खरीदी गई थी। आरोप है कि कुछ समय पहले घर पर गांजा रखकर उन्हें फंसाने की कोशिश भी की गई। लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर वह वर्षों से गांव छोड़कर आश्रम में रह रहे हैं। उन्होंने कहा, यदि प्रशासन मदद नहीं कर सकता तो बताए मैं घर-गांव छोड़कर कहीं और चला जाउंगा। किसान ने जनसुनवाई में निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई। (MP News)