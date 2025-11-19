Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झाबुआ

सीमा पर ‘पेट्रोल माफिया’ का बोलबाला! गुजरात से सवा लाख लीटर की तस्करी, विस्फोट का बढ़ा खतरा

MP News: गुजरात में पेट्रोल सस्ता और निगरानी ढीली, इसलिए हर महीने MP में सवा लाख लीटर तस्करी हो रहा है। घरों में ड्रम भरकर पेट्रोल स्टोर होने से बड़ा धमाका कभी भी संभव।

2 min read
Google source verification

झाबुआ

image

Akash Dewani

Nov 19, 2025

mp-gujarat border petrol smuggling illegal petrol storage jhabua mp news

mp-gujarat border petrol smuggling (फोटो- Patrika.com)

MP-Gujarat Border Petrol Smuggling: मध्यप्रदेश-गुजरात सीमा पर हर महीने सवा लाख लीटर पेट्रोल की तस्करी। यह कोई आंकड़ा नहीं, बल्कि झाबुआ के पिटोल-फुलमाल-अंतरवेलिया-कल्याणपुरा-राणापुर तक फैला जमीनी सच है। मप्र की तुलना में गुजरात में पेट्रोल 12.24 रुपए सस्ता होने से अवैध कारोबारी बड़े पैमाने पर पेट्रोल की खेप झाबुआ में खपा रहे हैं।

काले कारोबारियों का को मासिक मुनाफा 14,68,000 रुपए से भी अधिक बैठता है। इस के तस्करी में सबसे खतरनाक तथ्य यह है कि 200-300 लीटर तक पेट्रोल ड्रम में भरकर स्टोर कर रहे हैं। बस बाहर या एक छोटी केन रख देते हैं ताकि न बाइक कार चालक पहचानकर रुक स जाएं। पेट्रोल के इस होम स्टोरेज' से कभी भी किसी गांव में बड़ा धमाका बन हो सकता है। (MP News)

100 लीटर पर सीधा 1224 रुपए का लाभ

फिर ग्रामीण अतिरिक्त 10-20 रुपए प्रति लीटर और वसूल रहे क है। पेट्रोल की मांग अधिक, नियंत्रण शून्य, इसलिए जोखिम उठाकर भी धंधा चल रहा है।

सबसे बड़ा खतरा

हालत ये है कि ग्रामीण घरों में 200-300 लीटर पेट्रोल का स्टॉक रखने लगे हैं। जरा सी चिंगारी, बिजली का शॉर्ट सर्किट, धूप में गर्म ड्रम और पूरा गांव चपेट में आ सकता है।

एक्सपर्ट व्यू…

सीमा क्षेत्रों में अवैध पेट्रोल कारोबार (Illegal Petrol Storage) इसलिए तेजी से फैला है क्योंकि सरकार की कीमत नीति के चलते वैध-व्यवस्था महंगी और अवैध-व्यवस्था सस्ती पड़ती है। प्रशासनिक निगरानी सीमित है और ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को यह धंधा तत्काल कैश देता है। जब तक कीमतें संतुलित नहीं होंगी और वैकल्पिक आय के अवसर नहीं बनेंगे, यह रुकना मुश्किल है। - डॉ. प्रशांत व्यास, अर्थशास्त्री

काले कारोबार की जड़…

झाबुआ से गुजरात सीमा मात्र 40-50 किमी दूर है। दाहोद, कतवारा, राधेडा, देवगढ़-बरिया जैसे इलाकों में खुलेआम पेट्रोल बेचा जा रहा है। पिटोल बॉर्डर पार कर ग्रामीण 20 से 50 लीटर की केन भरकर मोटरसाइकिल, ऑटो और कार से पेट्रोल लाते हैं, जो गांव के 'गुप्त आउटलेट' पर 10-20 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त लेकर बेचा जाता है। (MP News)

गुजरात प्रशासन को पत्र लिखेंगे

सीमा क्षेत्र में पेट्रोल-डीजल तस्करी की जानकारी संज्ञान में आई है। इस संबंध में विस्तृत योजना बनाकर कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ी तो दाहोद जिला प्रशासन को पत्र लिखकर वहां कैन में पेट्रोल दिए जाने पर रोक लगाने का अनुरोध भी किया जाएगा।- महेश बडोले, संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी

ये भी पढ़ें

बड़ी खबर: 6 आयुर्वेदिक दवाओं पर लगा बैन, स्वास्थ्य विभाग की सख्त कार्रवाई
बेतुल
betul ayurvedic medicines ban low quality order issued mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Nov 2025 11:13 am

Published on:

19 Nov 2025 11:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jhabua / सीमा पर ‘पेट्रोल माफिया’ का बोलबाला! गुजरात से सवा लाख लीटर की तस्करी, विस्फोट का बढ़ा खतरा

बड़ी खबरें

View All

झाबुआ

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में पति ने काटा पत्नी की नाक का आगे का पूरा हिस्सा, हैरान करने वाली है वजह

jhabua
झाबुआ

बदमाशों की दहशत दहला शहर, चोरी के बाद वाहनों में लगाई आग, लोगों ने पुलिस के सामने किया विरोध

Kalyanpura theft arson incident police inaction public outrage mp news
झाबुआ

रील का जानलेवा जुनून, एक-एक कर मुंह में रखकर फोड़े 7 सुतली बम, 8वीं बार में जबड़े के उड़े चिथड़े

Deadly Obsession With Reels
झाबुआ

सनसनीखेज: ‘कलेक्शन-कैसेट’ कोडवर्ड यूज कर मांगी रिश्वत, स्कूल से प्राचार्य-शिक्षक की डीलिंग का वीडियो वायरल

jhabua high school principal bribery video viral mp news
झाबुआ

दीपावली पर गैस संकट! सिलेंडर की बुकिंग पेंडिंग, उपभोक्ताओं की बढ़ी परेशानी

CG News: सिलेंडरों की होम डिलीवरी बंद करने की चेतावनी, e-KYC नहीं कराने पर सब्सिडी होगी बंद...(photo-patrika)
झाबुआ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.