सीमा पर ‘पेट्रोल माफिया’ का बोलबाला! गुजरात से सवा लाख लीटर की तस्करी, विस्फोट का बढ़ा खतरा

काले कारोबारियों का को मासिक मुनाफा 14,68,000 रुपए से भी अधिक बैठता है। इस के तस्करी में सबसे खतरनाक तथ्य यह है कि 200-300 लीटर तक पेट्रोल ड्रम में भरकर स्टोर कर रहे हैं। बस बाहर या एक छोटी केन रख देते हैं ताकि न बाइक कार चालक पहचानकर रुक स जाएं। पेट्रोल के इस होम स्टोरेज' से कभी भी किसी गांव में बड़ा धमाका बन हो सकता है। (MP News)