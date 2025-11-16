Big News: पन्ना की आशा गौड़ के रैप सॉन्ग को लंदन में मिला बेस्ट म्यूजिक वीडियो का अवॉर्ड

आशा गौड़ ने स्केटिंग की दुनिया में कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिताब जीते हैं। वे बेयरफुट स्केटबोर्डर्स नामक गैर-लाभकारी संस्था भी चलाती हैं, जो ग्रामीण बच्चों को स्केटिंग और शिक्षा से जोड़ रही है। नेटफ्लिक्स की फिल्म ‘स्केटर गर्ल’ भी उनकी ही प्रेरक कहानी पर आधारित है। उलरिके ने उसके जीवन पर आधारित आशा स्केट गर्ल किताब अंग्रेजी भाषा में लिखी। वे एशियाई खेलों में हिस्सा लेने चीन तक गई हुई थीं। अंग्रेजी की पढ़ाई करने आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी गई थीं। यह नई उपलब्धि न केवल उनके संघर्ष की जीत है, बल्कि उन सभी ग्रामीण बेटियों के लिए उम्मीद की रोशनी है, जो सपने देखने का साहस रखती हैं।