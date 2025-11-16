Patrika LogoSwitch to English

Big News: पन्ना की आशा गौड़ के रैप सॉन्ग को लंदन में मिला बेस्ट म्यूजिक वीडियो का अवॉर्ड

MP News: पन्ना जिले के जनवार गांव की अंतरराष्ट्रीय स्केटिंग खिलाड़ी आशा गौड़ एक बार फिर वैश्विक मंच पर चमकी हैं। इस बार स्केटबोर्ड नहीं, बल्कि उनके जीवन-संघर्ष पर आधारित अंग्रेजी रैप सॉन्ग एम दैट गर्ल ने दुनिया में धूम मचा दी है।

2 min read
Google source verification

पन्ना

image

Avantika Pandey

Nov 16, 2025

Panna Skating player Asha Gaur rap song I am that girl

Panna Skating player Asha Gaur rap song I am that girl (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

MP News: पन्ना जिले के जनवार गांव की अंतरराष्ट्रीय स्केटिंग खिलाड़ी आशा गौड़ एक बार फिर वैश्विक मंच पर चमकी हैं। इस बार स्केटबोर्ड नहीं, बल्कि उनके जीवन-संघर्ष पर आधारित अंग्रेजी रैप सॉन्ग एम दैट गर्ल ने दुनिया में धूम मचा दी है। लंदन में आयोजित अवॉर्ड फंक्शन में आशा के गाने पर आधारित म्यूजिक वीडियो को ‘‘बेस्ट यूजिक वीडियो’’ का सम्मान मिला है। यह उपलब्धि न सिर्फ पन्ना बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है।

आशा गौड़ बताती हैं कि यह रैप पूरी तरह उनके जीवन की सच्ची कहानी पर आधारित है। उन्होंने अपने ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक चुनौतियों और संघर्ष को शब्दों में पिरोया। इस रैप के विजुअल, लेखन और निर्देशन का कार्य मुंबई के प्रसिद्ध निर्देशक इंद्रजीत नट्टोजी और उनकी टीम ने किया, जबकि वीडियो को अनुराग गुप्ता ने प्रोड्यूस किया।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आशा की उपलब्धियां

आशा गौड़ ने स्केटिंग की दुनिया में कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिताब जीते हैं। वे बेयरफुट स्केटबोर्डर्स नामक गैर-लाभकारी संस्था भी चलाती हैं, जो ग्रामीण बच्चों को स्केटिंग और शिक्षा से जोड़ रही है। नेटफ्लिक्स की फिल्म ‘स्केटर गर्ल’ भी उनकी ही प्रेरक कहानी पर आधारित है। उलरिके ने उसके जीवन पर आधारित आशा स्केट गर्ल किताब अंग्रेजी भाषा में लिखी। वे एशियाई खेलों में हिस्सा लेने चीन तक गई हुई थीं। अंग्रेजी की पढ़ाई करने आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी गई थीं। यह नई उपलब्धि न केवल उनके संघर्ष की जीत है, बल्कि उन सभी ग्रामीण बेटियों के लिए उम्मीद की रोशनी है, जो सपने देखने का साहस रखती हैं।

उलरिके ने किया प्रेरित

आशा कहती हैं कि लगभग 6-7 साल पहले जर्मन समाजसेवी महिला उलिरके ने उन्हें रैप के जरिए अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाने का सुझाव दिया था। गाना उनकी पसंद था, इसलिए उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया, जिसमें जीवन के उतार-चढ़ाव को दिल से लिखा। दिल्ली के रिजुल कटारिया ने इसकी राइस तैयार कीं और उनकी मित्र शुभद्रा ने म्यूजिक कंपोज किया। बाद में इंद्रजीत नट्टोजी की टीम ने इस रैप को पसंद किया और इसका खूबसूरत वीडियो शूट किया, जिसने 2025 में अंतरराष्ट्रीय सम्मान हासिल किया।

Published on:

16 Nov 2025 09:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / Big News: पन्ना की आशा गौड़ के रैप सॉन्ग को लंदन में मिला बेस्ट म्यूजिक वीडियो का अवॉर्ड

