एमपी में बेखौफ बदमाश, दो सरकारी कर्मचारियों को किया लहूलुहान

घायल वन कर्मी दिनेश कुमार चक्रवर्ती ने बताया है कि पन्ना टाईगर रिजर्व परिक्षेत्र केन घड़ियाल अभ्यारण्य खजुराहो के अंतर्गत ग्राम गुमानगंज बीट में वो पदस्थ हैं। उन्हें श्रमिक सुनवा केवट के द्वारा सूचना मिली थी कि बीट गुमानगंज में टपरिया वाले के पास जंगल में पेड़ काटने की आवाज सुनाई दे रही है। डिप्टी रेंजर दयाशंकर वर्मा, श्रमिक चेला यादव के साथ मौके पर पहुंचे। देखा कि सागौन के चार पेड़ काटे जा चुके हैं। आगे बढ़ने पर देखा तो देवीदयाल यादव निवासी बिलाही और जमुना यादव निवासी गुमानगंज कुल्हाडी लिए हुए मिले। उनसे पूछा कि यहां जंगल में कुल्हाड़ी लिए क्या कर रहे हो तो बोले कि हम अपनी भैस ढूंढ रहे हैं ।