एमपी में बेखौफ बदमाश, दो सरकारी कर्मचारियों को किया लहूलुहान

panna tiger reserve forest staff attacked by timber smugglers
mp news: मध्यप्रदेश में बदमाश किस तरह बेखौफ हैं इसकी बानगी पन्ना जिले में देखने को मिली है। यहां पन्ना टाईगर रिजर्व के गुमानगंज बीट में लकड़ी काटने की सूचना पर मौके पर पहुंचे दो वन कर्मियों पर तस्करों ने कुल्हाड़ी, लाठी से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में दोनों वन कर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल वन कर्मी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
घायल वन कर्मी दिनेश कुमार चक्रवर्ती ने बताया है कि पन्ना टाईगर रिजर्व परिक्षेत्र केन घड़ियाल अभ्यारण्य खजुराहो के अंतर्गत ग्राम गुमानगंज बीट में वो पदस्थ हैं। उन्हें श्रमिक सुनवा केवट के द्वारा सूचना मिली थी कि बीट गुमानगंज में टपरिया वाले के पास जंगल में पेड़ काटने की आवाज सुनाई दे रही है। डिप्टी रेंजर दयाशंकर वर्मा, श्रमिक चेला यादव के साथ मौके पर पहुंचे। देखा कि सागौन के चार पेड़ काटे जा चुके हैं। आगे बढ़ने पर देखा तो देवीदयाल यादव निवासी बिलाही और जमुना यादव निवासी गुमानगंज कुल्हाडी लिए हुए मिले। उनसे पूछा कि यहां जंगल में कुल्हाड़ी लिए क्या कर रहे हो तो बोले कि हम अपनी भैस ढूंढ रहे हैं ।
घायल वनकर्मी दिनेश कुमार ने बताया कि उन्होंने सागौन की लकड़ी को उठवाने के लिए एक ट्रैक्टर बुलवाया और उसमें लकड़ी भरकर ले जा रहे थे तभी धोबी वाले के खेत के पास देवीदयाल यादव एवं जमुना यादव ने उनका ट्रैक्टर रोक लिया। दोनों ने धमकाते हुए कहा कि हमारी काटी लकड़ी क्यों ले जा रहे हो । मैंने कहा कि मैं शासकीय कार्य कर रहा हूं, मुझे अपना काम करने दो बाधा न डालो तो दोनों ने कुल्हाड़ी, लाठी से हमला कर दिया। चौकीदार चेला यादव और दयाशंकर वर्मा बीच बचाव करने लगे तो उन पर भी हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।
