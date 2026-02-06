पन्ना में ठंड से बचाव के लिए जलाई थी आग, घर के अंदर जिंदा जल गई बुजुर्ग महिला

जानकारी के अनुसार, वृद्ध दंपती रात को कच्चे घर में सो रहे थे। कड़ाके की ठंड से कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए उन्होंने कमरे के अंदर आग जलाई थी। देर रात नींद के दौरान अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते उसने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि श्यामबाई बाहर निकलने का मौका तक नहीं पा सकीं। वहीं, पति गोरेलाल तो किसी तरह आग से निकलकर बाहर आए, लेकिन तब तक वह भी गंभीर रूप से झुलस चुके थे।