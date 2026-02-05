खड़े ट्रक में जा घुसी बेलगाम दौड़ती वैन, युवक की गर्दन कटने से दर्दनाक मौत, चालक फरार

हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है। साथ ही, ये भी जांच की जा रही है कि, ट्रक खड़ा करते समय आवश्यक सुरक्षा मानकों- जैसे इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर या चेतावनी संकेत का पालन किया गया था या नहीं? साथ ही, मृतक की पहचान भी कराई जा रही है।