तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, मासूम समेत 2 की मौत; 6 की हालत गंभीर

हादसे में ऑटो में सवार 12 वर्षीय बालक अवधेश यादव, पिता पीतम यादव, तथा मुकेश कटेहा (45 वर्ष), पिता विश्वनाथ कटेहा की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों के शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं ऑटो में सवार अन्य छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने मानवता दिखाते हुए घायलों को क्षतिग्रस्त ऑटो से बाहर निकाला और तत्काल मोहन्द्रा अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें पवई, कटनी एवं पन्ना के लिए रेफर कर दिया गया।