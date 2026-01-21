एमपी में पकड़ाई यूपी की लेडी गैंग, सुहाग की निशानी होता था टारगेट

एडीशनल एसपी वंदना सिंह ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि फरियादी रूपा सिंह गोड निवासी ग्राम श्यामगिरी ने थाना सलेहा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी जेठानी, देवरानी के साथ कल्दा में सत्संग कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। हेलीकॉप्टर उतरने के दौरान अधिक भीड़ होने का फायदा उठाकर अज्ञात महिलाओं द्वारा उनके तथा उनकी देवरानी रोशनी सिंह के गले से सोने के मंगलसूत्र झपट लिए। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी बलबीर सिंह के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा आसपास के क्षेत्रों में मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। मुखबिर से सूचना मिली कि कलदा क्षेत्र में कुछ संदिग्ध महिलाएं मौजूद हैं। पुलिस ने संदेही महिलाओं को हिरासत में लिया और पूछताछ की तो उन्होंने मंगलसूत्र चोरी करना स्वीकार किया है।