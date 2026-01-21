एमपी में पकड़ाई यूपी की लेडी गैंग, सुहाग की निशानी होता था टारगेट

up women gang arrested mangalsutra snatching
mp news: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश की महिला गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये लेडी गैंग यूपी से पन्ना में आकर चोरी की वारदातों को अंजाम देती थीं। बीते दिनों जिले के सलेहा थाना क्षेत्र अंतर्गत 19 जनवरी 2026 को ग्राम श्यामगिरी में अड़गड़ानंद स्वामी जी के सत्संग कार्यक्रम के दौरान भीड़-भाड़ का फायदा उठाकर इसी गैंग ने महिलाओं के गले से सुहाग की निशानी मंगलसूत्र छीनने की घटना को अंजाम दिया था।
एडीशनल एसपी वंदना सिंह ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि फरियादी रूपा सिंह गोड निवासी ग्राम श्यामगिरी ने थाना सलेहा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी जेठानी, देवरानी के साथ कल्दा में सत्संग कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। हेलीकॉप्टर उतरने के दौरान अधिक भीड़ होने का फायदा उठाकर अज्ञात महिलाओं द्वारा उनके तथा उनकी देवरानी रोशनी सिंह के गले से सोने के मंगलसूत्र झपट लिए। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी बलबीर सिंह के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा आसपास के क्षेत्रों में मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। मुखबिर से सूचना मिली कि कलदा क्षेत्र में कुछ संदिग्ध महिलाएं मौजूद हैं। पुलिस ने संदेही महिलाओं को हिरासत में लिया और पूछताछ की तो उन्होंने मंगलसूत्र चोरी करना स्वीकार किया है।
पकड़ी गई लेडी गैंग ने बताया है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे कार्यक्रमों का चयन करती थीं जहां पर भीड़भाड़ हो। फिर भीड़ में शामिल होकर महिलाओं के गले से मंगलसूत्र, सोने की चेन, जेवरात व रूपये छीनने की वारदातें करती थीं। पकड़ी गई लेडी गैंग एक ईको कार को किराए पर लेकर पन्ना पहुंची थी उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। गैंग के पास से चोरी के दो मंगलसूत्र भी बरामद हुए हैं। कार्रवाई में थाना प्रभारी बलवीर सिंह, सुशील तिर्की, आदित्य कुशवाहा, गोविन्द सिंह, रियाज मोहम्मद, राजेश प्रजापति, तेजवती, बब्लू पटेल, भरत पाण्डेय, जीतेन्द्र, प्रियंका सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।
