एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया सरपंच, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

पन्ना जिले की शाहनगर जनपद पंचायत के चौपरा गांव के रहने वाले 48 वर्षय किसान नंदलाल राठौर ने लोकायुक्त कार्यालय सागर में चौपरा गांव के सरपंच जगत आदिवासी के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में फरियादी ने बताया कि उसकी एक हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। उसने कपिलधारा योजना के अंतर्गत कूप निर्माण के लिए आवेदन किया था, जिसे जनपद पंचायत शाहनगर से स्वीकृति मिल चुकी थी। यह कार्य मनरेगा योजना के तहत होना था लेकिन ग्राम पंचायत चौपरा के सरपंच जगत आदिवासी ने कूप निर्माण कार्य प्रारंभ करवाने के एवज में 11 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की।