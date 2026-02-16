कन्या भोज के दौरान बच्चों पर मधुमक्खियों का हमला, मची अफरा-तफरी

MP News: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील के लोलस गांव में सोमवार की दोपहर ठाकुर बाबा मंदिर में आयोजित कन्या भोज के दौरान अफरा-तफरी मच गई, जब मधुमक्खियों के एक बड़े झुंड ने अचानक कार्यक्रम स्थल पर हमला कर दिया। इस अप्रत्याशित घटना में 10 बच्चों सहित करीब 12 लोग घायल हो गए। अचानक हुए हमले से मंदिर परिसर में भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई और चारों ओर चीख-पुकार मच गई।