दुल्हन बनकर युवक को जाल में फंसाया, किडनैप कर लूटे 1 लाख, फिर ऐसे हुआ ‘लुटेरी गैंग’ का खुलासा

जब फरियादी के साथियों ने रुपये देने से इनकार किया तो उन्हें डरा-धमकाकर भगा दिया गया। शाम लगभग 7:30 बजे सफेद रंग की स्कॉर्पियो (एमपी17सीबी1759) से आए बदमाशों ने फरियादी को जबरन वाहन में बैठाया और खनगढ़ की ओर सुनसान रास्ते में ले जाकर झूठे केस में फंसाने व जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने फरियादी का लेनोवो टैबलेट, नगद 20 हजार रुपये छीने तथा यूपीआई पासवर्ड लेकर बैंक खाते से 80 हजार रुपये ट्रांसफर कर लिए। बाद में उन्हें सुनसान स्थान पर उतारकर फरार हो गए। प्रकरण में थाना बृजपुर में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।