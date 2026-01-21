एमपी में शादी से 2 महीने पहले घर में घुसकर युवती की हत्या, कमरे में मिली लाश

Two months before wedding young woman was murdered in home (मृतका निशा कुशवाह का फाइल फोटो)
mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक युवती की घर में घुसकर बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई। युवती का शव कमरे में खून से लथपथ हालत में मिला है। घटना के वक्त युवती घर पर अकेली थी, इसी दौरान आरोपी घर की दीवार फांदकर अंदर घुसा और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। पुलिस को दीवार के पास आरोपी के पैरों के निशान मिले हैं। जिस युवती की हत्या की गई है उसकी दो महीने बाद शादी होने वाली थी।
गिरवाई थाना क्षेत्र स्थित छोटे बाबा पहाड़ी पर रहने वाली 20 वर्षीय निशा कुशवाह, जिसकी शादी महज दो महीने बाद 20 अप्रैल को तय थी, उसे धारदार हथियार से गला रेतकर और फिर सिर पर पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात के वक्त घर पर कोई नहीं था, जिससे हत्यारे को वारदात को अंजाम देने का मौका मिल गया। पुलिस को आशंका है कि हत्या के पीछे जेवर लूटने का मकसद हो सकता है, क्योंकि युवती के शरीर पर उसकी सगाई में मिले सोने के आभूषण गायब थे। घटना के वक्त निशा की मां काम करने के लिए बाहर गई थी और भाभी बच्चे को टीका लगवाने के लिए गई थी। शाम को जब मां लौटीं, तो बेटी का रक्तरंजित शव कमरे में पड़ा मिला।
निशा के गले पर धारदार हथियार के निशान थे और पास ही खून से सना पत्थर भी मिला, जिससे सिर पर वार किया गया था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी दीवार फांदकर घर में घुसा और वारदात के बाद उसी रास्ते से फरार हो गया। पुलिस को दीवार के पास पैरों के निशान भी मिले हैं, जिनसे हत्यारे की पहचान की कोशिश की जा रही है। निशा की शादी 20 अप्रैल को तय थी। उसके घर वाले इस खुशियों की तैयारी में लगे थे, लेकिन एक हैवान ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मृतका की मां सुनीता ने बताया कि निशा के सगाई में ससुराल पक्ष की ओर से मिले सोने के कान के बाले, लॉकेट और चेन शव पर नहीं थे। इससे परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने जेवर लूटने के मकसद से हत्या किए जाने की आशंका जताई है।
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
