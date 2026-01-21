एमपी में शादी से 2 महीने पहले घर में घुसकर युवती की हत्या, कमरे में मिली लाश

निशा के गले पर धारदार हथियार के निशान थे और पास ही खून से सना पत्थर भी मिला, जिससे सिर पर वार किया गया था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी दीवार फांदकर घर में घुसा और वारदात के बाद उसी रास्ते से फरार हो गया। पुलिस को दीवार के पास पैरों के निशान भी मिले हैं, जिनसे हत्यारे की पहचान की कोशिश की जा रही है। निशा की शादी 20 अप्रैल को तय थी। उसके घर वाले इस खुशियों की तैयारी में लगे थे, लेकिन एक हैवान ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मृतका की मां सुनीता ने बताया कि निशा के सगाई में ससुराल पक्ष की ओर से मिले सोने के कान के बाले, लॉकेट और चेन शव पर नहीं थे। इससे परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने जेवर लूटने के मकसद से हत्या किए जाने की आशंका जताई है।