एमपी में ‘गुरूजी’ निकले शराब तस्कर! लत ने छुड़वाई नौकरी, अब भेजे गए जेल

MP News: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां शराब की लत इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि समाज को नई दिशा देने वाला शिक्षक ही अवैध शराब की तस्करी के मामले में जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। आबकारी विभाग के द्वारा सख्त कार्रवाई के बाद मामला उजागर हुआ।



जिला आबकारी अधिकारी मुकेश कुमार मौर्य एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी शंभू दयाल सिंह जाटव के नेतृत्व में आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम शिकारपुरा स्थित जंगल सफारी ढाबा में एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब का भंडारण और विक्रय कर रहा है।