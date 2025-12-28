NH-39 पर भीषण हादसा, पेड़ में जा घुसी यात्रियों से भरी बस, मची चीख-पुकार

हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। यात्रियों ने आरोप लगाया कि बस कंपनी द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने के बावजूद किसी प्रकार की मदद नहीं मिल सकी। घटना की सूचना मिलने के करीब 40 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच व कार्रवाई शुरू की। दुर्घटना में एक यात्री को गंभीर चोट आने पर देवेंद्रनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जबकि तीन अन्य घायलों को पन्ना जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।