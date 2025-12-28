28 दिसंबर 2025,

NH-39 पर भीषण हादसा, पेड़ में जा घुसी यात्रियों से भरी बस, मची चीख-पुकार

Horrific Accident : सतना से इंदौर जा रही 25 यात्रियों से भरी स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में आधार दर्जन यात्रियों के घायल होने की खबर है। एनएच-39 पर सकरिया मोड़ के पास हुआ हादसा। यात्री बोले- नशे में बस चला रहा था चालक।

less than 1 minute read
Google source verification

पन्ना

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 28, 2025

Horrific Accident

NH-39 पर भीषण हादसा (Photo Source- Patrika Input)

Horrific Accident :मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के देवेंद्र नगर थाना इलाके के अंतर्गत सकरिया मोड़ के पास नेशनल हाईवे-39 पर देर रात बड़ा हादसा होते-होते टल गया। सतना से इंदौर जा रही एक तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जंगल की ओर जा घुसी और एक पेड़ से टकराकर रुक गई। बताया जा रहा है कि, अगर बस पेड़ से नहीं टकराती तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।

बस में सवार यात्रियों ने बताया कि, ड्राइवर नशे में धुत था, जिसके कारण बस पर उसका नियंत्रण नहीं रहा। यात्रियों के अनुसार बस में करीब 25 यात्री स्लीपर में सफर कर रहे थे, जबकि कई यात्री सीटों पर बैठे हुए थे। बस में छात्र और युवा कर्मचारी भी सवार थे, जिन्हें अगले दिन इंदौर में जरूरी काम था।

चालक फरार

हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। यात्रियों ने आरोप लगाया कि बस कंपनी द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने के बावजूद किसी प्रकार की मदद नहीं मिल सकी। घटना की सूचना मिलने के करीब 40 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच व कार्रवाई शुरू की। दुर्घटना में एक यात्री को गंभीर चोट आने पर देवेंद्रनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जबकि तीन अन्य घायलों को पन्ना जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।





