ग्वालियर

नए साल के जश्न पर पुलिस की पैनी नजर, हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं, आपके शहर में ऐसे होगी चेकिंग

Gwalior News : पुलिस का खास फोकस ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर होगा। शहर में 35 सदस्यीय टीम ब्रेथ एनालाइजर लेकर अलग-अलग सड़कों पर तैनात रहेगी और शराब के नशे में वाहन चलाने वाले पर कड़ी कार्रवाई करेगी।

ग्वालियर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 28, 2025

Gwalior News

नए साल के जश्न पर पुलिस की पैनी नजर (Photo Source- Patrika)

Gwalior News : 31 दिसंबर की रात जश्न और आतिशबाजी के साथ जहां 2025 को विदा किया जाएगा, वहीं नए साल 2026 के आगमन का जश्न मनाया जाएगा। कई बार देखने में आता है कि, सेलिब्रेशन के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व हुड़दंग नशा करके हुड़दंग मचाते हैं, जो कई बार आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जाते हैं। इसके लिए पुलिस प्रशासन भी हर बार ऐसे असामाजिक तत्वों को सबक सिखाने तैनात रहता है। हर बार की तरह इस बार भी मध्य प्रदेश पुलिस जीरो टॉलरेंस के तहत ऐसे हुड़दंगियों पर एक्शन के लिए चप्पे - चप्पे पर तैनात रहेगी।

पुलिस का खास फोकस ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर होगा। सूबे के ग्वालियर की बात करें तो यहां 35 सदस्यीय टीम ब्रेथ एनालाइजर लेकर अलग-अलग सड़कों पर तैनात रहेगी। ग्वालियर पुलिस ने नए साल के मौके पर ड्रिंक एंड ड्राइव की रोकथाम के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की विशेष टीम गठित की गई है। इसी कड़ी में पुलिस कंट्रोल रूम में ब्रेथ एनालाइजर के उपयोग संबंधी ट्रेनिंग भी दी गई है।

आज से तैनात हुई पुलिस की विशेष टीम

ग्वालियर एसएसपी का कहना है कि, टीम आज से ही शहर के प्रमुख चौराहों, हाईवे, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ब्रीथ एनालाइजर के जरिए सख्त चेकिंग अभियान शुरु करेगी। शराब पीकर वाहन चलाने, ओवरस्पीडिंग और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ताकि नागरिक सुरक्षित, शांतिपूर्ण तरीके से नववर्ष का स्वागत कर सकें।

Published on:

28 Dec 2025 07:05 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / नए साल के जश्न पर पुलिस की पैनी नजर, हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं, आपके शहर में ऐसे होगी चेकिंग

