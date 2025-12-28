नए साल के जश्न पर पुलिस की पैनी नजर, हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं, आपके शहर में ऐसे होगी चेकिंग

Gwalior News : 31 दिसंबर की रात जश्न और आतिशबाजी के साथ जहां 2025 को विदा किया जाएगा, वहीं नए साल 2026 के आगमन का जश्न मनाया जाएगा। कई बार देखने में आता है कि, सेलिब्रेशन के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व हुड़दंग नशा करके हुड़दंग मचाते हैं, जो कई बार आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जाते हैं। इसके लिए पुलिस प्रशासन भी हर बार ऐसे असामाजिक तत्वों को सबक सिखाने तैनात रहता है। हर बार की तरह इस बार भी मध्य प्रदेश पुलिस जीरो टॉलरेंस के तहत ऐसे हुड़दंगियों पर एक्शन के लिए चप्पे - चप्पे पर तैनात रहेगी।