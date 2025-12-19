तोड़े जाएंगे आवास, एमपी में बनेगा 250 बेड का अस्पताल, जल्द होगा भूमि पूजन

MP News: पीपीपी मोड पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के भूमिपूजन की तारीख तय होते ही जिला अस्पताल के उन्नयन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। जिला अस्पताल परिसर में 250 बेड के नए अस्पताल के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का चिन्हांकन पूरा कर लिया गया है। इसके लिए अस्पताल परिसर में बने चिकित्सकों के आवासों को डिसमेंटल किया जाएगा। इन आवासों को हटाने की कागजी प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है और लोक निर्माण विभाग को डिसमेंटल का दायित्व सौंपा गया है।