तोड़े जाएंगे आवास, एमपी में बनेगा 250 बेड का अस्पताल, जल्द होगा भूमि पूजन

MP News: पीपीपी मोड पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के भूमिपूजन की तारीख तय होते ही जिला अस्पताल के उन्नयन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। जिला अस्पताल परिसर में 250 बेड के नए अस्पताल के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का चिन्हांकन पूरा कर लिया गया है। इसके लिए अस्पताल परिसर में बने चिकित्सकों के आवासों को डिसमेंटल किया जाएगा। इन आवासों को हटाने की कागजी प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है और लोक निर्माण विभाग को डिसमेंटल का दायित्व सौंपा गया है।
लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिखकर सहयोग भी मांगा गया है। जिला अस्पताल परिसर में बने चिकित्सकों के आवासों में वर्तमान में आधा दर्जन से अधिक चिकित्सकों के परिवार निवास कर रहे है। ये आवास काफी पुराने और जीर्णशीर्ण अवस्था में है। आवासों के डिसमेंटल होने के बाद अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार पॉलीटेक्निक कॉलेज की ओर भी किया जाएगा, जिससे भविष्य में अस्पताल का क्षेत्रफल और सुविधाएं बढ़ सकेंगी।
नए अस्पताल भवन में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त युक्त 19 9: 9 ऑपरेशन आपरेश थियेटर बनाए जाएंगे। एनएमसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में यह अनिवार्य है। इनमें दो मेटरनिटी ओटी, दो जनरल ओटी, दो सर्जरी ओटी, एक ऑर्थो ओटी, एक ईएनटी ओटी और एक आई ओटी शामिल होंगे।
वर्तमान में जिला अस्पताल में 350 बेड की सुविधा उपलब्ध है, जबकि नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) के मापदंडों के अनुसार 250 बेड और बढ़ाए जाने हैं। इन्हीं मापदंडों के अनुरूप चिकित्सकों के आवास हटाकर 250 बेड का नया अस्पताल भवन बनाया जाएगा। नए अस्पताल में विभिन्न विभागों के लिए अलग-अलग वार्ड होंगे। इसके साथ ही पहले से चल रहे अस्पताल उन्नयन कार्यों की गति भी तेज की जाएगी, ताकि सभी कार्य समय पर पूरे किए जा सकें।
इधर, पन्ना मेडिकल कॉलेज के निवेशक बोधी नॉलेज फाउंडेशन कंसेशनायर की टीम पन्ना पहुंच चुकी है। टीम ने अवैध कब्जा हटने और सीमांकन के बाद चिन्हित जमीन का निरीक्षण किया तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की। अधिकारियों ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 23 दिसंबर को बैतूल से वर्चुअल माध्यम से पन्ना, धार और कटनी मेडिकल कॉलेजों का भूमि पूजन किया जाएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम की तिथि तय होते ही स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने की तैयारियों में पूरी तरह जुट गया है।
