परिवार के साथ पन्ना टाइगर रिजर्व की सैर पर निकले सीएम मोहन, अनारकली के साथ खिंचवाई फोटो

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जंगल की सैर के दौरान पन्ना टाइगर रिजर्व के गाइड्स से भी मुलाकात की। यहां सीएम ने उनकी समस्याएं भी जानी और सामने आईं कुछ समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री यादव सरकार की समीक्षा बैठक और कैबिनेट बैठक के लिए छतरपुर जिले के खजुराहो के लिए रवाना हो गए।