एमपी के इस टाइगर रिजर्व में करीब 100 बाघ, रोमांचित हो रहे टूरिस्ट

Panna - टाइगर स्टेट मध्यप्रदेश के पन्ना टाइगर रिज़र्व में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। करीब 16 साल पहले यह इलाका बाघ विहीन हो चुका था। अब पन्ना टाइगर रिज़र्व में लगभग 100 बाघ हो चुके हैं। यहां से फिर खुशखबरी आई है। टाइगर रिजर्व की बाघिन पी-142 तीन शावकों के साथ कैमरे में कैद हुई है। यह बाघिन पहली बार अपने नन्हे शावकों के साथ खुले जंगल में विचरण करती दिखाई दी। बाघिन का शावकों के साथ घूमने का रोमांचक दृश्य नागपुर से आए पर्यटकों ने गाइड अरुण यादव के साथ हिनौता सफारी रूट के दौरान देखा। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में साझा किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है।