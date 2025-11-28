एमपी के फेमस टाइगर रिजर्व में हद हो गई, बाघ के मुंह में सैलानी, खतरनाक वीडियो वायरल!

Panna tiger reserve tiger safari video viral (Patrika.com)
Tiger Safari viral video: पन्ना टाइगर रिजर्व (Panna tiger reserve) के एक वायरल वीडियो में जंगल सफारी के दौरान गाइड और जिप्सी ड्राइवर सैलानियों की जिंदगी से खिलवाड़ करते नजर आए। वीडियो में कुछ ड्राइवर और गाइड पर्यटकों को रोमांच के नाम पर बाघों, तेंदुओं और अन्य जंगली जानवरों के खतरनाक रूप से बेहद करीब ले गए। यह न केवल वन्यजीव संरक्षण नियमों का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि सैलानियों की सुरक्षा से भी खिलवाड़ है। (MP News)
वीडियो में वाहन निर्धारित दूरी की अनदेखी करते हुए पांच बाघों के बिल्कुल पास खड़े होकर साथ सेल्फी और फोटो ले रहे हैं। जबकि टाइगर रिजर्व के सख्त नियमों के तहत किसी भी वाहन को वन्यजीवों से सुरक्षित दूरी बनाकर रखना अनिवार्य है। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी लापरवाही से वन्यप्राणी उत्तेजित होकर हमला भी कर सकते हैं, जिससे पर्यटकों के साथ बढ़ा हादसा होने की आशंका रहती है।
घटना के सामने आने के बाद पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन से दोषी ड्राइवरों और गाइडों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सुझाव दिया गया है कि गश्त और निगरानी को और सख्त किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
जंगल सफारी का उद्देश्य वन्यजीवों को प्राकृतिक आवास में सुरक्षित दूरी से देखना है, न कि खतरों को आमंत्रित करना। रिजर्व क्षेत्र में बढ़ रही ऐसी मनमानी न सिर्फ पर्यटकों के लिए खतरा है, बल्कि वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को भी प्रभावित करती है। (MP News)
वायरल वीडियो संज्ञान में आया है। हम गाइड और चालकों की पहचान कर रहे हैं। अधिकारियों को भी जांच के निर्देश दिए गए हैं, पर्यटकों की सुरक्षा और वन्य जीव संरक्षण हमारी प्राथमिकता में शामिल हैं। - नरेश यादव, फील्ड डायरेक्टर पन्ना टाईगर रिजर्व
