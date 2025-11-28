एमपी के फेमस टाइगर रिजर्व में हद हो गई, बाघ के मुंह में सैलानी, खतरनाक वीडियो वायरल!

Tiger Safari viral video: पन्ना टाइगर रिजर्व (Panna tiger reserve) के एक वायरल वीडियो में जंगल सफारी के दौरान गाइड और जिप्सी ड्राइवर सैलानियों की जिंदगी से खिलवाड़ करते नजर आए। वीडियो में कुछ ड्राइवर और गाइड पर्यटकों को रोमांच के नाम पर बाघों, तेंदुओं और अन्य जंगली जानवरों के खतरनाक रूप से बेहद करीब ले गए। यह न केवल वन्यजीव संरक्षण नियमों का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि सैलानियों की सुरक्षा से भी खिलवाड़ है। (MP News)