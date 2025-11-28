कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ाया गया मानदेय, बैठक में लिया गया फैसला

आरकेएस की दुकान का किराया न जमा करने का मामला भी बैठक में उठा। अस्पताल चौराहे पर संगीता सिंह के नाम आवंटित दुकानपर करीब 7 लाख रुपए का किराया बकाया है। कलेक्टर ने तहसीलदार को निर्देश दिए कि आरआरसी की प्रक्रिया के माध्यम से बकाया किराए की वसूली की जाए।सिविल सर्जन डॉ. मनोज शुक्ला ने बताया कि रोगी कल्याण समिति का 93.5 लाख रुपए, समिति की दुकानों का प्रीमियम एवं सुरक्षानिधि 50 लाख, वाहन पार्किंग की सुरक्षानिधि 5.88 लाख, आयुष्मान भारत मद में 37.17 लाख, गेल इंडिया से मिले 24.28 लाख रुपए की राशि शेष के रूप में खाते में जमा है।