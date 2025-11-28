Patrika LogoSwitch to English

सतना

कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ाया गया मानदेय, बैठक में लिया गया फैसला

MP News: रोगी कल्याण समिति की बैठक में 44 कर्मचारियों के मानदेय में 70 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी और ठंड से बचाव हेतु नेवी ब्लू गर्म कोट देने का निर्णय लिया गया।

2 min read
Google source verification

सतना

image

Akash Dewani

Nov 28, 2025

satna hospital rks staff honorarium hike winter coat mp news

satna hospital rks staff honorarium hike (फोटो- सोशल मीडिया)

Honorarium Hike: सतना जिला अस्पताल में रोगी कल्याण समिति के 44 कर्मचारियों को अब रोजाना काम के बदले 70 रुपए ज्यादा मिलेंगे। इन कर्मचारियों को ठंड से बचाव के लिए गर्म कोट भी दिए जाएंगे। यह फैसला गुरुवार को रोगी कल्याण समिति की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने की।

बैठक में अस्पताल प्रबंधन, सेवा सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसी के तहत समिति के 44 कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई। अब इन कर्मियों को प्रतिदिन 370 रुपए की जगह 440 रुपए मानदेय दिया जाएगा। (MP News)

ठंड के लिए दिया जाएगा नेवी ब्लू कलर की कोट

ठंड के मौसम को देखते हुए अस्पताल में तैनात आरकेएस कर्मियों को नेवी ब्लू कलर के गर्म कोट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। वहीं कलेक्टर ने एनेस्थीसिया विभाग में ड्यूटी के मामले में डीन, सीएमएचओ, सीएस को बैठक कर निराकरण करने के निर्देश दिए।

इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एलके तिवारी, डीन मेडिकल कॉलेज सतना एसपी गर्ग, सिविल सर्जन सह अधीक्षक डॉ. मनोज शुक्ला, आरएमओ डॉ. शरद दुबे, डॉ. अमर सिंह, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण बीआर सिंह, पीआईयू के कार्यपालन यंत्री जमील अख्तर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी समिति सदस्य उपस्थित रहे।

वसूली के दिए गए निर्देश

आरकेएस की दुकान का किराया न जमा करने का मामला भी बैठक में उठा। अस्पताल चौराहे पर संगीता सिंह के नाम आवंटित दुकानपर करीब 7 लाख रुपए का किराया बकाया है। कलेक्टर ने तहसीलदार को निर्देश दिए कि आरआरसी की प्रक्रिया के माध्यम से बकाया किराए की वसूली की जाए।सिविल सर्जन डॉ. मनोज शुक्ला ने बताया कि रोगी कल्याण समिति का 93.5 लाख रुपए, समिति की दुकानों का प्रीमियम एवं सुरक्षानिधि 50 लाख, वाहन पार्किंग की सुरक्षानिधि 5.88 लाख, आयुष्मान भारत मद में 37.17 लाख, गेल इंडिया से मिले 24.28 लाख रुपए की राशि शेष के रूप में खाते में जमा है।

वापस जमा करवाएं 28 लाख पिछले दिनों पोर्टल में तकनीकी समस्या आने के कारण प्रसूति सहायता और जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को 28 लाख रुपए का भुगतान आरकेएस मद से करना पड़ा था। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि एमडी एनएचएम को पत्र लिखकर इस राशि को जल्द आरकेएस मद में वापस कराए जाने की प्रक्रिया शुरु की जाए।

कलेक्टर ने अस्पताल में किया निरीक्षण

कलेक्टर ने अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन 150 बेड के नए अस्पताल के बेसमेंट व अन्य निर्माण कार्यों की समीक्षा की निर्माण एजेंसियों को समय-सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने रेडक्रास सोसायटी कार्यालय भवन, ट्रामा यूनिट में संचालित फिजियोथेरेपी चिकित्सा इकाई, आईसीयू, नवीन ओपीडी और शिशु गहन चिकित्सा इकाई का निरीक्षण कर मरीजों के इलाज और सुविधाओं की जानकारी ली। (MP News)

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Nov 2025 02:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ाया गया मानदेय, बैठक में लिया गया फैसला

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

