भाजपा नेता के भांजे ने छिपकर बनाया था युवती का ‘प्राइवेट वीडियो’

MP News: मध्यप्रदेश के सतना शहर में विंध्य व्यापार मेला परिसर में बने अस्थाई महिला बाथरूम के भीतर युवती का आपत्तिजनक अश्लील वीडियो बनाने वाले युवक की पहचान हो गई है। संबंधित युवक प्रियांश गौतम है जो भाजपा नेता विनोद तिवारी का भांजा है। पुलिस इस मामले में आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है लेकिन, पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रियांश ने यह कृत्य एक मीडिया कर्मी के इशारे पर किया था। यह बात उसने स्वयं स्वीकार की है।



बता दें कि, 26 दिसंबर को सोशल मीडिया में व्यापार मेला परिसर स्थित अस्थाई महिला टायलेट का एक अश्लील वीडिया तेजी से वायरल हुआ। जिसमें व्यापार मेला प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए गए। इस वीडियो के सामने आने से पूरा शहर स्तब्ध था और इस तरह की शर्मसार करने वाली घटना पहली बार सतना में सामने आई है। मेला प्रबंधन की साख पर भी सवाल उठ गए थे। इसे लेकर रात को ही चेंबर अध्यक्ष सतीश सुखेजा ने मामले की एफआईआर कोलगवां थाने में दर्ज कराई थी।