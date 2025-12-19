नियमित-अनियमित कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, हर महीने इस तारीख को मिलेगी सैलरी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के तहत कार्यरत कर्मचारियों को भी अब वार्षिक वेतनवृद्धि और स्थानांतरण जैसी सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें हर साल संविदा अनुबंध का नवीनीकरण भी नहीं कराना होगा। यही नहीं सेवा में रहते किसी कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजन को अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointments) भी मिलेगी। एनएचएम ने अपने नए एचआर मैनुअल में यह प्रावधान किए हैं। इसमें कई कर्मचारी हितैषी प्रावधान किए गए है। अब संविदा कर्मचारियों को भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार वार्षिक वेतनवृद्धि का प्रावधान किया गया है। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जिले के अंतर्गत स्थानांतरण भी किया जा सकेगा।