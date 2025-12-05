बड़ी खुशखबरी: डायमंड आकार में बन रहा एमपी का ये रेलवे स्टेशन, 2026-27 तक दौड़ेगी ट्रेन

(Photo Source - Patrika)
MP News: लंबे इंतजार के बाद पन्ना जिले की बहुप्रतीक्षित रेल लाइन के काम ने अब गति पकड़ लिया है। ललितपुर- सिंगरौली रेल परियोजना के तहत सतना-पन्ना खंड में निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। नागौद से देवेंद्रनगर तक ट्रैक निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जबकि देवेंद्रनगर से सकरिया तक रेल लाइन बिछाने का काम तेज गति से चल रहा है।
सकरिया और पन्ना स्टेशन के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-39 पर बन रही अंडरग्राउंड 300 मीटर लंबी रेलवे टनल परियोजना का लगभग 20 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। पहाड़ी को काटकर बनाई जा रही इस टनल का लक्ष्य वर्ष 2026 तक पूरा करना है। रेलवे विभाग की कई टीमें दिनरात काम कर रही हैं, जिससे समय-सीमा में कोई देरी न हो।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार नागौददेवें द्रनगर खंड में ट्रैक तैयार हो चुका है। अब इसी खंड में जनवरी 2026 में सीआरएस ट्रायल की तैयारी चल रही है। निरीक्षण रिपोर्ट आने के बाद ट्रायल की अंतिम तिथि जल्द घोषित की जाएगी। परियोजना का लक्ष्य वर्ष 2026-27 तक रेल पन्ना पहुंचगी, जिसके बाद पन्नाका सपना सच होगा। यह परियोजना न सिर्फ पन्ना को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ेगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार और स्थानीय विकास को भी नई रफ्तार देगी।
पन्ना जिला मुख्यालय के पुरुषोत्तमपुर क्षेत्र में बनने वाला रेलवे स्टेशन आकार लेने लगा है। तीन ब्लॉकों में तैयार होने वाला यह स्टेशन डायमंड शेप में बनाया जा रहा है, जो इसे प्रदेश के आधुनिक रेलवे स्टेशनों की श्रेणी में शामिल करेगा। स्टेशन बिल्डिंग का काम हो रहा है। कॉलम खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही रेलवे ट्रैक के लिए खुदाई और नींव में लगाने हेतु लोहे के जाल की तैयारी लगातार जारी है। अधिकारियों ने वर्ष जून 2026 तक स्टेशन भवन निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।
पन्ना-पहाड़ीखेड़ा मार्ग पर पुरुषोत्तमपुर के पास सड़क क्रॉङ्क्षसग के लिए 800 मीटर लंबा रोड ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। इसका बेस लेवल पूरा हो चुका है और अब स्लैब लेवल का काम चल रहा है। ओवरब्रिज के पास ही रेलवे क्वार्टर और पानी की टंकी का निर्माण भी जोर-शोर से जारी है।
