5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पन्ना

बड़ी खुशखबरी: डायमंड आकार में बन रहा एमपी का ये रेलवे स्टेशन, 2026-27 तक दौड़ेगी ट्रेन

MP News: सकरिया और पन्ना स्टेशन के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-39 पर बन रही अंडरग्राउंड 300 मीटर लंबी रेलवे टनल परियोजना का लगभग 20 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

2 min read
Google source verification

पन्ना

image

Astha Awasthi

Dec 05, 2025

(Photo Source - Patrika)

(Photo Source - Patrika)

MP News: लंबे इंतजार के बाद पन्ना जिले की बहुप्रतीक्षित रेल लाइन के काम ने अब गति पकड़ लिया है। ललितपुर- सिंगरौली रेल परियोजना के तहत सतना-पन्ना खंड में निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। नागौद से देवेंद्रनगर तक ट्रैक निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जबकि देवेंद्रनगर से सकरिया तक रेल लाइन बिछाने का काम तेज गति से चल रहा है।

सकरिया और पन्ना स्टेशन के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-39 पर बन रही अंडरग्राउंड 300 मीटर लंबी रेलवे टनल परियोजना का लगभग 20 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। पहाड़ी को काटकर बनाई जा रही इस टनल का लक्ष्य वर्ष 2026 तक पूरा करना है। रेलवे विभाग की कई टीमें दिनरात काम कर रही हैं, जिससे समय-सीमा में कोई देरी न हो।

2026-27 तक पन्ना पहुंचेगी ट्रेन

रेलवे अधिकारियों के अनुसार नागौददेवें द्रनगर खंड में ट्रैक तैयार हो चुका है। अब इसी खंड में जनवरी 2026 में सीआरएस ट्रायल की तैयारी चल रही है। निरीक्षण रिपोर्ट आने के बाद ट्रायल की अंतिम तिथि जल्द घोषित की जाएगी। परियोजना का लक्ष्य वर्ष 2026-27 तक रेल पन्ना पहुंचगी, जिसके बाद पन्नाका सपना सच होगा। यह परियोजना न सिर्फ पन्ना को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ेगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार और स्थानीय विकास को भी नई रफ्तार देगी।

डायमंड के आकार में बन रहा पन्ना रेलवे स्टेशन

पन्ना जिला मुख्यालय के पुरुषोत्तमपुर क्षेत्र में बनने वाला रेलवे स्टेशन आकार लेने लगा है। तीन ब्लॉकों में तैयार होने वाला यह स्टेशन डायमंड शेप में बनाया जा रहा है, जो इसे प्रदेश के आधुनिक रेलवे स्टेशनों की श्रेणी में शामिल करेगा। स्टेशन बिल्डिंग का काम हो रहा है। कॉलम खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही रेलवे ट्रैक के लिए खुदाई और नींव में लगाने हेतु लोहे के जाल की तैयारी लगातार जारी है। अधिकारियों ने वर्ष जून 2026 तक स्टेशन भवन निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।

800 मीटर लंबा रोड ओवरब्रिज भी तेजी से हो रहा है तैयार

पन्ना-पहाड़ीखेड़ा मार्ग पर पुरुषोत्तमपुर के पास सड़क क्रॉङ्क्षसग के लिए 800 मीटर लंबा रोड ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। इसका बेस लेवल पूरा हो चुका है और अब स्लैब लेवल का काम चल रहा है। ओवरब्रिज के पास ही रेलवे क्वार्टर और पानी की टंकी का निर्माण भी जोर-शोर से जारी है।

ये भी पढ़ें

एमपी में सुबह-सुबह 10 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया बाबू, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
धार
(Photo Source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 05:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / बड़ी खुशखबरी: डायमंड आकार में बन रहा एमपी का ये रेलवे स्टेशन, 2026-27 तक दौड़ेगी ट्रेन

बड़ी खबरें

View All

पन्ना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के फेमस टाइगर रिजर्व में हद हो गई, बाघ के मुंह में सैलानी, खतरनाक वीडियो वायरल!

Panna tiger reserve tiger safari viral video mp news
पन्ना

बंद हो जाएगा 108 साल पुराना MP का ये स्कूल! बड़े संत ने कराई थी स्थापना…

108 years old panna skn school close sant mihir das panna mp news
पन्ना

अतिथि शिक्षकों को मिलेगा जुलाई-अगस्त का मानदेय…लेकिन कब ?

फोटो सोर्स: पत्रिका
पन्ना

टाइगर रिजर्व में पहली बार हथिनी ने दिया जुड़वां बच्चों को जन्म

Panna Tiger Reserve
पन्ना

छाती पर चिपकाया BJP विधायक का फोटो, दंड मारते पहुंचा जनसुनवाई, बोला- साहब! मदद करिए…

land grab accusation bjp mla pawai farmer complaint public hearing mp news
पन्ना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.