बड़ी खुशखबरी: डायमंड आकार में बन रहा एमपी का ये रेलवे स्टेशन, 2026-27 तक दौड़ेगी ट्रेन

पन्ना जिला मुख्यालय के पुरुषोत्तमपुर क्षेत्र में बनने वाला रेलवे स्टेशन आकार लेने लगा है। तीन ब्लॉकों में तैयार होने वाला यह स्टेशन डायमंड शेप में बनाया जा रहा है, जो इसे प्रदेश के आधुनिक रेलवे स्टेशनों की श्रेणी में शामिल करेगा। स्टेशन बिल्डिंग का काम हो रहा है। कॉलम खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही रेलवे ट्रैक के लिए खुदाई और नींव में लगाने हेतु लोहे के जाल की तैयारी लगातार जारी है। अधिकारियों ने वर्ष जून 2026 तक स्टेशन भवन निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।