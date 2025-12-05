5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

भोपाल

एमपी में 5 दर्जन से ज्यादा फ्लाइट रद्द, इंदौर से दिल्ली का हवाई किराया 36 हजार तक पहुंचा

Indigo- इंदौर, भोपाल जैसे प्रमुख एयरपोर्ट पर अफरातफरी, कई दिनों तक संकट बना रहने की आशंका

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 05, 2025

indigo

indigo- File pic

Indigo- देशभर में इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स रद्द हो रहीं हैं। पिछले 3 दिनों में क्रू की कमी के कारण हजारों उड़ानें प्रभावित हुई हैं। एविएशन सेक्टर के नए सुरक्षा नियमों के कारण इंडिगो की व्यवस्थाएं लड़खड़ा गईं। मध्यप्रदेश में भी इसका असर पड़ा है। शुक्रवार को इंदौर से जाने वाली 26 फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं। इंदौर आने वाली 18 फ्लाइट भी निरस्त की गईं हैं। प्रदेश के प्रमुख एयरपोर्ट से 5 दर्जन से ज्यादा फ्लाइट रद्द हो चुकी हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की इस गड़बड़ी के कारण हवाई सेवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अन्य फ्लाइट्स मनमाना किराया वसूल रहीं हैं। हाल ये है कि इंदौर से दिल्ली की हवाई टिकट 36 हजार रुपए तक पहुंच चुकी है।

भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से इंडिगो की 18 फ्लाइट रद्द की जा चुकी हैं। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट से भी 5 फ्लाइट निरस्त की गईं। ग्वालियर एयरपोर्ट पर भी मुंबई और दिल्ली से आने वाली फ्लाइट निरस्त की जा चुकी हैं। हालांकि इंडिगो यात्रियों के पैसे रिफंड कर रही है लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में परेशानी बढ़ गई है।

ट्रैवल एजेंट बताते हैं कि इंडिगो की उड़ानें निरस्त होने का दूसरी कंपनियां जमकर फायदा उठा रहीं हैं। उनकी फ्लाइट्स पूरी पैक जा रहीं हैं। खाली सीटों की कीमत 5 गुना तक ज्यादा हो चुकी हैं। गुरुवार को तो इंदौर से दिल्ली का हवाई किराया 36 हजार रुपए प्रति टिकट तक जा पहुंचा था।

अगले कुछ दिनों तक फ्लाइट यूं ही प्रभावित रहने की आशंका

भोपाल एयरपोर्ट पर यात्रियों ने इंडिगो अथॉरिटीज के हवाले से बताया कि अगले कुछ दिनों तक फ्लाइट यूं ही प्रभावित रहने की आशंका है। कई यात्रियों ने इंडिगो की ओर से कोई मैसेज नहीं देने का आरोप भी लगाया।

