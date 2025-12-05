एमपी में 5 दर्जन से ज्यादा फ्लाइट रद्द, इंदौर से दिल्ली का हवाई किराया 36 हजार तक पहुंचा

Indigo- देशभर में इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स रद्द हो रहीं हैं। पिछले 3 दिनों में क्रू की कमी के कारण हजारों उड़ानें प्रभावित हुई हैं। एविएशन सेक्टर के नए सुरक्षा नियमों के कारण इंडिगो की व्यवस्थाएं लड़खड़ा गईं। मध्यप्रदेश में भी इसका असर पड़ा है। शुक्रवार को इंदौर से जाने वाली 26 फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं। इंदौर आने वाली 18 फ्लाइट भी निरस्त की गईं हैं। प्रदेश के प्रमुख एयरपोर्ट से 5 दर्जन से ज्यादा फ्लाइट रद्द हो चुकी हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की इस गड़बड़ी के कारण हवाई सेवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अन्य फ्लाइट्स मनमाना किराया वसूल रहीं हैं। हाल ये है कि इंदौर से दिल्ली की हवाई टिकट 36 हजार रुपए तक पहुंच चुकी है।