एमपी में दो दोस्तों की चमकी किस्मत, रातोंरात बने ‘लखपति’

MP News: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में एक कहावत जोरों से चलती है कि पन्ना की धारा जब कृपा करती है तो मिट्टी को भी सोना बना देती है। ऐसा ही कुछ दो दोस्तों के साथ भी हुआ। जब उनकी किस्मत कल्याणपुर की खदानों में चमक उठी। करीब 20 दिन पहले लगाई गई खदान से उन्हें 15.34 कैरेट का जेम क्वालिटी हीरा मिला। जिसकी अनुमानित कीमत 60 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। दोनों ने इस चमचमाते हीरे को हीरा कार्यालय में कराया है।



दरअसल, 24 वर्षीय सतीश खटीक और 23 वर्षीय साजिद मोहम्मद मूलतः रानीगंज पन्ना के निवासी हैं। दोनों ने हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाया था और लगातार 20 दिनों से कृष्णा कल्याणपुर पटी इलाके में मेहनत कर रहे थे। शुक्रवार को उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें मिला इस साल का सबसे बड़ा और बेहद कीमती 15.34 कैरेट का पतली रंग का जेम क्वालिटी हीरा।