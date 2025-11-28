बंद हो जाएगा 108 साल पुराना MP का ये स्कूल! बड़े संत ने कराई थी स्थापना…

धाम मोहल्ला का इतिहास 400 साल से भी अधिक पुराना है। करीब 100 साल पहले पन्ना में शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं थी तक 1917 में संत मिहिर दास ने स्कूल की स्थापना की। 1953 में सरकार ने दिया अनुदान देना प्रारंभ कर दिया था। उस समय ये अंचल में शिक्षा का बड़ा केंद हुआ करता था। अब यह बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। (mp news)