भोपाल

अगले 48 घंटे शीतलहर की चेतावनी, जानें मौसम का ताजा अपडेट

MP Weather: प्रदेश में अब ठंड बढ़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत में बर्फबारी के बाद ठिठुरन भी बढ़ गई है। सर्द हवा से न्यूनतम तापमान में फिर तेजी से गिरावट हुई और प्रदेश के कई हिस्सों में तेज सर्दी पड़ने लगी।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 16, 2025

Imd cold wave forecast harsh winter weather alert in these Districts of MP for today and next 3-4 days

मौसम भविष्यवाणी।

MP Weather: प्रदेशमें अब ठंड बढ़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत में बर्फबारी के बाद ठिठुरन भी बढ़ गई है। सर्द हवा से न्यूनतम तापमान में फिर तेजी से गिरावट हुई और प्रदेश के कई हिस्सों में तेज सर्दी पड़ने लगी। 6.5 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ राजगढ़ सबसे सर्द रह। भोपाल में रात का पारा फिर 8 डिग्री पर पहुंच गया। चारों बड़े शहर समेत 13 इलाकों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री से कम है। भोपाल सबसे सर्द रहा। भोपाल समेत 8 शहरों में तेज शीतलहर के आसार रहे।

नवंबर ने कंपकंपाया

इस साल सर्दी का आलम ऐसा रहा कि नवंबर में ही लोगों की कंपकपी छूट गई। पिछले एक हफ्ते से लगातार सर्दी का दौर चल रहा है। शुक्रवार को मामूली राहत तो मिली, फिर शनिवार से फिर कड़ाके की सर्दी का असर दिखाई देने लगा है। शनिवार को प्रदेश में अनेक स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री गिरावट दर्ज की गई।

दिन के तापमान में भी गिरावट

मौसम विज्ञानी पीके रायकवार ने बताया, हिमालय रीजन में बर्फबारी हो रही है। इस वजह से प्रदेश में उत्तरी सर्द हवा आ रही है। अभी वातावरण में नमी नहीं है और मौसम पूरी तरह से शुष्क बना हुआ है। ऐसे में तेज सर्दी का अहसास हो रहा है। अभी दो तीन मौसम इसी तरह रहेगा, साथ ही बर्फबारी के कारण दिन के तापमान में भी गिरावट आ रही है। दो दिन बाद तापमान में वृद्धि हो सकती है

Published on:

16 Nov 2025 08:21 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगले 48 घंटे शीतलहर की चेतावनी, जानें मौसम का ताजा अपडेट

