अगले 48 घंटे शीतलहर की चेतावनी, जानें मौसम का ताजा अपडेट

MP Weather: प्रदेशमें अब ठंड बढ़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत में बर्फबारी के बाद ठिठुरन भी बढ़ गई है। सर्द हवा से न्यूनतम तापमान में फिर तेजी से गिरावट हुई और प्रदेश के कई हिस्सों में तेज सर्दी पड़ने लगी। 6.5 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ राजगढ़ सबसे सर्द रह। भोपाल में रात का पारा फिर 8 डिग्री पर पहुंच गया। चारों बड़े शहर समेत 13 इलाकों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री से कम है। भोपाल सबसे सर्द रहा। भोपाल समेत 8 शहरों में तेज शीतलहर के आसार रहे।