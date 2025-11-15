Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली ब्लास्ट

चलती ट्रेन में 22 वर्षीय युवक को आया हार्ट अटैक, मौत

MP News: ड्यूटी पर भोपाल जा रहे वनकर्मी को चलती ट्रेन में हार्ट अटैक आया। कुछ देर उल्टी हुई और सांसें थम गईं।

Google source verification

विदिशा

image

Avantika Pandey

Nov 15, 2025

MP News

MP News चलती ट्रेन में हार्ट अटैक से थमीं सांसें

MP News: ड्यूटी पर भोपाल जा रहे वनकर्मी को चलती ट्रेन में हार्ट अटैक आया। कुछ देर उल्टी हुई और सांसें थम गईं। गुरुवार सुबह साढ़े 10 बजे रीठाफाटक के 22 वर्षीय यश शर्मा सुबह राज्यरानी सुपरफास्ट ट्रेन से हर रोज की तरह भोपाल ड्यूटी पर जा रहे थे।

रास्ते में अचानक चलती ट्रेन में यश के सीने में अचानक तेज दर्द हुआ और उल्टी होने लगी। कुछ देर बाद वह बेहोश हो गया। तब तक ट्रेन भोपाल रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी। यात्रियों ने यश को रेलवे स्टेशन पर उतारा, यहां डॉक्टरों ने यश को मृत घोषित कर दिया।

अनुकंपा नौकरी मिली तो संभाला घर

यश के ताऊ एडवोकेट हरिओम शर्मा ने बताया कि यश को दो दिन से हल्का सर्दी जुकाम हो रहा था। दो साल पहले उसे अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। कोरोनाकाल में पिता नारायण शर्मा के निधन के बाद यश ही परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा था। वह इकलौते बेटा था।

15 Nov 2025 08:12 am

मध्य प्रदेश न्यूज़

