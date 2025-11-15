चलती ट्रेन में 22 वर्षीय युवक को आया हार्ट अटैक, मौत

रास्ते में अचानक चलती ट्रेन में यश के सीने में अचानक तेज दर्द हुआ और उल्टी होने लगी। कुछ देर बाद वह बेहोश हो गया। तब तक ट्रेन भोपाल रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी। यात्रियों ने यश को रेलवे स्टेशन पर उतारा, यहां डॉक्टरों ने यश को मृत घोषित कर दिया।