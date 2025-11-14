Delhi Blast: डॉ. शाहीन सिद्दीकी को फांसी देने की मांग… राष्ट्रपति के नाम सौंपेंगे ज्ञापन

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले पर मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट में मृत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बैठक हिंदू महासभा भवन दौलतगंज में हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ.जयवीर भारद्वाज ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि दिल्ली ब्लास्ट में मृत लोगों की श्रद्धांजलि सभा सनातन धर्म मंदिर परिसर में 14 नवंबर को होगी, जिसमें सभी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे।