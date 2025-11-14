Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

Delhi Blast: डॉ. शाहीन सिद्दीकी को फांसी देने की मांग… राष्ट्रपति के नाम सौंपेंगे ज्ञापन

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले पर मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट में मृत लोगों को हिंदू महासभा की ओर से आज श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। हिंदू महासभा ने डॉ. शाहीन सिद्दीकी को फांसी देने की मांग की है। फांसी की सजा दिलाने के लिए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा।

Google source verification

ग्वालियर

image

Avantika Pandey

Nov 14, 2025

Delhi Blast Demand for hanging Dr. Shaheen Siddiqui

Delhi Blast Demand for hanging Dr. Shaheen Siddiqui

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले पर मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट में मृत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बैठक हिंदू महासभा भवन दौलतगंज में हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ.जयवीर भारद्वाज ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि दिल्ली ब्लास्ट में मृत लोगों की श्रद्धांजलि सभा सनातन धर्म मंदिर परिसर में 14 नवंबर को होगी, जिसमें सभी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे।

शाहीन को मिले फांसी की सजा

साथ ही, शाहीन सिद्दीकी(Dr. Shaheen Siddiqui) को फांसी की सजा दिलाने के लिए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा। बैठक का संचालन श्रीराम हिंदू सेना के राष्ट्रीय महामंत्री धर्मेंद्र शिंदे ने किया। बैठक में हिंदू महासभा के प्रदेश और जिला पदाधिकारी, श्रीराम हिंदू सेना के सदस्य और अन्य संगठन प्रमुख उपस्थित थे।

सनातन धर्म यात्रा का शुभारंभ आज

ग्वालियर से वृंदावन तक सनातन धर्म यात्रा का शुभारंभ 14 नवंबर को महाराज बाड़ा वाले बड़े हनुमान मंदिर से होगा। यात्रा के दौरान मुरैना, धौलपुर और आगरा में राष्ट्रभक्तों द्वारा स्वागत किया जाएगा।

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Delhi Blast: डॉ. शाहीन सिद्दीकी को फांसी देने की मांग… राष्ट्रपति के नाम सौंपेंगे ज्ञापन

