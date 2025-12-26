परीक्षाएं समाप्त होते ही जनवरी में घोषित किया जाएगा रिजल्ट, वार्षिक परीक्षाएं मार्च-अप्रेल में

जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर. जीवाजी विश्वविद्यालय में बीते तीन वर्षों से शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार परीक्षाएं और परिणाम घोषित न हो पाने पर भोपाल से सख्ती दिखाई गई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कुलगुरु और कुलसचिव को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आगामी परीक्षाएं और उनके परिणाम निर्धारित समय पर ही घोषित किए जाएं। इसी के तहत विश्वविद्यालय प्रबंधन ने मार्च-अप्रेल 2026 में प्रस्तावित वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि शैक्षणिक सत्र पटरी पर लौट सके। विवि प्रबंधन के लिए यह कार्य चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन इसे समय पर पूरा करने के लिए रणनीति तैयार कर ली गई है।
बीते वर्षों में परीक्षाएं व परिणाम लेट होने के कारण
-उत्तर पुस्तिकाओं का समय पर स्टॉक पूरा नहीं होना।
-उत्तर पुस्तिकाएं समाप्त होने से परीक्षा बीच में रोकनी पड़ी थी।
-वार्षिक परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए परीक्षकों का समय पर चयन न होना।
-परीक्षा केंद्रों को लेकर विवाद से बचने के लिए केवल सरकारी कॉलेजों में ही केंद्र बनाए जाना।
-उड़नदस्तों का गठन जिले के लीड कॉलेज स्तर पर ही सीमित रहना।
अभी चल रहीं तीसरे और पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाएं
वर्तमान में जीवाजी विश्वविद्यालय में तीसरे और पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जो इसी सप्ताह समाप्त हो जाएंगी। वहीं कुछ परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अंचल के कॉलेजों में संचालित परीक्षाएं भी इसी सप्ताह खत्म हो जाएंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन सभी परीक्षाओं के परिणाम जनवरी माह में ही घोषित करने की तैयारी कर ली है, ताकि अगली वार्षिक परीक्षाओं की समय-सारिणी प्रभावित न हो।
