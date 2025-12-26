26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

परीक्षाएं समाप्त होते ही जनवरी में घोषित किया जाएगा रिजल्ट, वार्षिक परीक्षाएं मार्च-अप्रेल में

जीवाजी विश्वविद्यालय में बीते तीन वर्षों से शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार परीक्षाएं और परिणाम घोषित न हो पाने पर भोपाल से सख्ती दिखाई गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Thakur

Dec 26, 2025

जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर. जीवाजी विश्वविद्यालय में बीते तीन वर्षों से शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार परीक्षाएं और परिणाम घोषित न हो पाने पर भोपाल से सख्ती दिखाई गई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कुलगुरु और कुलसचिव को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आगामी परीक्षाएं और उनके परिणाम निर्धारित समय पर ही घोषित किए जाएं। इसी के तहत विश्वविद्यालय प्रबंधन ने मार्च-अप्रेल 2026 में प्रस्तावित वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि शैक्षणिक सत्र पटरी पर लौट सके। विवि प्रबंधन के लिए यह कार्य चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन इसे समय पर पूरा करने के लिए रणनीति तैयार कर ली गई है।

बीते वर्षों में परीक्षाएं व परिणाम लेट होने के कारण

-उत्तर पुस्तिकाओं का समय पर स्टॉक पूरा नहीं होना।
-उत्तर पुस्तिकाएं समाप्त होने से परीक्षा बीच में रोकनी पड़ी थी।
-वार्षिक परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए परीक्षकों का समय पर चयन न होना।
-परीक्षा केंद्रों को लेकर विवाद से बचने के लिए केवल सरकारी कॉलेजों में ही केंद्र बनाए जाना।
-उड़नदस्तों का गठन जिले के लीड कॉलेज स्तर पर ही सीमित रहना।

अभी चल रहीं तीसरे और पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाएं

वर्तमान में जीवाजी विश्वविद्यालय में तीसरे और पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जो इसी सप्ताह समाप्त हो जाएंगी। वहीं कुछ परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अंचल के कॉलेजों में संचालित परीक्षाएं भी इसी सप्ताह खत्म हो जाएंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन सभी परीक्षाओं के परिणाम जनवरी माह में ही घोषित करने की तैयारी कर ली है, ताकि अगली वार्षिक परीक्षाओं की समय-सारिणी प्रभावित न हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 05:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / परीक्षाएं समाप्त होते ही जनवरी में घोषित किया जाएगा रिजल्ट, वार्षिक परीक्षाएं मार्च-अप्रेल में

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्लीपर बसों में मनमाना मॉडिफिकेशन, यात्रियों की सुरक्षा से खुला खिलवाड़

modified bus
ग्वालियर

गायक कैलाश खेर के Live कॉन्सर्ट में हंगामा, फैंस को कहा ‘जानवरगिरी कर रहे’, प्रणाम कर बोले ‘अलविदा’

Kailash Kher left live concert gwalior
ग्वालियर

घटिया दूध–दही बेचने पर जुर्माना बरकरार, कोर्ट ने कहा कि अमानक दूध बेचना गंभीर उल्लंघन

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े एक मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दुकानदार को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है।
ग्वालियर

रेलवे की सौगात: माघ मेले के लिए ग्वालियर से चलेगी तीन स्पेशल ट्रेनें, लाखों श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत

railway announced 3 Special Trains for Magh Mela prayagraj bathing days mp news
ग्वालियर

गृह मंत्री अमित शाह बोले- शिवराज जी से ज्यादा ऊर्जा से काम कर रहे सीएम मोहन

Amit Shah gwalior visit CM Mohan Yadav working with more energy than Shivraj singh Chouhan gwalior mp news
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.