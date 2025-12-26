परीक्षाएं समाप्त होते ही जनवरी में घोषित किया जाएगा रिजल्ट, वार्षिक परीक्षाएं मार्च-अप्रेल में

ग्वालियर. जीवाजी विश्वविद्यालय में बीते तीन वर्षों से शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार परीक्षाएं और परिणाम घोषित न हो पाने पर भोपाल से सख्ती दिखाई गई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कुलगुरु और कुलसचिव को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आगामी परीक्षाएं और उनके परिणाम निर्धारित समय पर ही घोषित किए जाएं। इसी के तहत विश्वविद्यालय प्रबंधन ने मार्च-अप्रेल 2026 में प्रस्तावित वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि शैक्षणिक सत्र पटरी पर लौट सके। विवि प्रबंधन के लिए यह कार्य चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन इसे समय पर पूरा करने के लिए रणनीति तैयार कर ली गई है।