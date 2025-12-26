‘शिवराज जी से ज्यादा ऊर्जा से काम कर रहे सीएम मोहन’, अमित शाह ने इस लिए कही ये बात….

अमित शाह ने कहा कि 'मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता उसका भौगोलिक लोकेशन है। यहां से पूरे देश के आधे हिस्से तक बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आपूर्ति संभव है। लेकिन इस भौगोलिक लाभ का शत-प्रतिशत उपयोग तभी संभव है, जब राज्य में सिमेट्रिक इंडस्ट्री विकसित की जाए। दक्षिण से जुड़े जिलों में उद्योग स्थापित हों, दिल्ली से जुड़े जिलों, जैसे ग्वालियर में उद्योग लगें, और पश्चिमी क्षेत्रों जैसे धार और झाबुआ में भी औद्योगिक विकास हो। तभी मध्य प्रदेश को अपने भौगोलिक लाभ का वास्तविक फायदा मिलेगा।'