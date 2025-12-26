‘शिवराज जी से ज्यादा ऊर्जा से काम कर रहे सीएम मोहन’, अमित शाह ने इस लिए कही ये बात….

Amit Shah said CM Mohan Yadav working with more energy than Shivraj singh Chouhan (फोटो- अमित शाह एक्स हैंडल)
Amit Shah Gwalior Visit: भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj singh Chouhan) के योगदान की सराहना की और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की ऊर्जा की भी जमकर तारीफ की।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 'एक समय था जब दिग्विजय सिंह सत्ता में थे, तब मध्य प्रदेश 'बीमारू' राज्य बन गया था। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश से 'बीमारू' टैग हटा दिया। वह भाजपा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए। अब मोहन यादव जी इसे आगे ले जाने के लिए शिवराज जी से भी अधिक ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं।' (mp news)
शाह ने कहा कि 'स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात से की थी। ‘वाइब्रेंट गुजरात’ के नाम से इंडस्ट्रियल समिट आयोजित करने की एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित शुरुआत उन्होंने की, जिसमें राज्य की राजधानी में बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियल समिट आयोजित होते थे और राज्य में व्यापक निवेश आता था।'
गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम मोहन यादव को बधाई देते हुए कहा कि 'मैं मोहन यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने राज्य के संतुलित विकास के लिए ‘क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव’ की एक नई और दूरदर्शी शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कॉन्क्लेव आयोजित करने और निवेश के भूमिपूजन का जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, वह आने वाले समय में राज्य के संतुलित विकास के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।'
गृह मंत्री ने आगे कहा कि 'आज जो 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है, वह देखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन किसी एक क्षेत्र के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी क्षेत्र की जनता के लिए यह निवेश अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि राज्य का संतुलित विकास नहीं होता, तो राज्य आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हर क्षेत्र में अपार संभावनाएँ छिपी होती हैं।'
जैसे मालवा, ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में कपास लंबे समय से किसानों की प्रमुख फसल रही है, लेकिन उन्हें उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। अब पीएम मित्र पार्क के आने से पारंपरिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ा है और कपास फिर से किसानों के लिए एक लाभकारी फसल बन गई है।
अमित शाह ने कहा कि 'मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता उसका भौगोलिक लोकेशन है। यहां से पूरे देश के आधे हिस्से तक बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आपूर्ति संभव है। लेकिन इस भौगोलिक लाभ का शत-प्रतिशत उपयोग तभी संभव है, जब राज्य में सिमेट्रिक इंडस्ट्री विकसित की जाए। दक्षिण से जुड़े जिलों में उद्योग स्थापित हों, दिल्ली से जुड़े जिलों, जैसे ग्वालियर में उद्योग लगें, और पश्चिमी क्षेत्रों जैसे धार और झाबुआ में भी औद्योगिक विकास हो। तभी मध्य प्रदेश को अपने भौगोलिक लाभ का वास्तविक फायदा मिलेगा।'
उन्होंने कहा कि इसी सोच के साथ यह आयोजन मोहन यादव जी ने किया है। मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं कि उनकी क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिट ने मध्य प्रदेश के चौमुखी विकास की एक मजबूत नींव रखी है। (mp news)
