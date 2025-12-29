29 दिसंबर 2025,

सोमवार

विदिशा

बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रहे थे दोस्त, खड़े डंपर में जा घुसी कार, 4 की मौत 2 गंभीर

Horrific Accident : कुरवाई रोड के मेहलुआ चौराहे के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

2 min read
Google source verification

विदिशा

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 29, 2025

Horrific Accident

सड़क हादसे में 4 दोस्तों की मौत 2 गंभीर (Photo Source- Patrika)

Horrific Accident :मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के अंतर्गत आने वाले कुरवाई रोड के मेहलुआ चौराहे के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि, हादसे का शिकार सभी युवा आपस में दोस्त थे और जन्मदिन पार्टी मनाकर अपने घर लौट रहे थे। रात करीब 1.30 बजे कृष्णा ढाबा के पास उनकी कार सड़क किनारे खड़े डंपर में जा घुसी। हादसे की जानकारी लगते ही घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने कीनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

मामले की जांच में जुटी पुलिस का कहना है कि, हादसे में तीन युवाओं की मौत हुई है। इनमें 30 वर्षीय जगदीश साहू पुत्र मोहनलाल साहू, 29 वर्षीय अंकित साहू पुत्र वृंदावन साहू और 20 वर्षीय तनय शर्मा शामिल हैं। जबकि, 23 वर्षीय जगदीश गोड़ क पुत्र विनोद गोंड, निवासी राघव कॉलोनी विदिशा, 22 वर्षीय मोंटी अहिरवार पुत्र लालाराम अहिरवार और 20 वर्षीय गौतम उर्फ तनमय पुत्र संजय श्रीवास्तव, निवासी कुरवाई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल हुए तीनों युवाओं को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जहां से एक युवक को भोपाल रेफर किया गया है।

कड़ी मशक्कत से कार से निकाले जा सके शव

पुलिस ने बताया कि, तनमय शर्मा का जन्मदिन मनाने सभी 6 दोस्त ढाबे पर पार्टी करने गए थे, यहां से लौटते समय वो हादसे का शिकार हो गए। टक्कर की भीषणता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि, कार का अगला हिस्सा डंपर के पिछले हिस्से में घुस गया था। पुलिस को शव निकालने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। कुरवाई पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र नायक का कहना है कि, डंपर क्रमांक एमपी 67 एच 0253 के चालक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

प्राचीन मंदिर में दिखा विचित्र पक्षियों का जोड़ा, गरुड़ देव होने का दावा, देखें दुर्लभ घटना
नरसिंहपुर
Ancient Narsingh Temple

विदिशा

