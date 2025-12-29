बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रहे थे दोस्त, खड़े डंपर में जा घुसी कार, 4 की मौत 2 गंभीर

Horrific Accident :मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के अंतर्गत आने वाले कुरवाई रोड के मेहलुआ चौराहे के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि, हादसे का शिकार सभी युवा आपस में दोस्त थे और जन्मदिन पार्टी मनाकर अपने घर लौट रहे थे। रात करीब 1.30 बजे कृष्णा ढाबा के पास उनकी कार सड़क किनारे खड़े डंपर में जा घुसी। हादसे की जानकारी लगते ही घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने कीनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।