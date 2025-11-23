Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पन्ना

अतिथि शिक्षकों को मिलेगा जुलाई-अगस्त का मानदेय…लेकिन कब ?

MP News: लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने 17 अक्टूबर को सप्लीमेंट्री मानदेय भुगतान के स्पष्ट आदेश दिए थे....

2 min read
Google source verification

पन्ना

image

Astha Awasthi

Nov 23, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: जिलेभर में कार्यरत अतिथि शिक्षक इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। जुलाई और अगस्त माह का मानदेय अब तक जारी न होने से शिक्षकों में भारी नाराजगी है। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने 17 अक्टूबर को सप्लीमेंट्री मानदेय भुगतान के स्पष्ट आदेश दिए थे कि लंबित मानदेय का भुगतान तत्काल किया जाए। दो माह बीत जाने के बाद भी भुगतान न होने से अतिथि शिक्षकों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं।

बढ़ गया आर्थिक भार

पवई विकासखंड में शिक्षकों का कहना है कि पहले से ही बेहद कम मानदेय में काम करना पड़ता है, ऐसे में महीनों तक भुगतान अटक जाने से परिवार चलाना कठिन हो गया है। कई शिक्षकों ने बताया कि त्योहारों के बाद से घरों में आर्थिक भार बढ़ गया है। बच्चों की फीस, किराया, घर खर्च और बैंक की ईएमआइ समय पर न भर पाने की स्थितियां बन रही हैं। कुछ शिक्षकों ने यह भी कहा कि मानदेय के भरोसे पूरा महीना निकालना मुश्किल होता है और जब यही समय पर नहीं मिलता तो मानसिक तनाव बढ़ जाता है।

मानदेय जारी करने की मांग

मामले में संकुल प्राचार्यों का कहना है कि उनके स्तर से अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति, दस्तावेज तथा आवश्यक प्रक्रियाएं समय पर जनपद शिक्षा केंद्र को भेज दी गई थीं। उन्होंने साफ किया कि मानदेय वितरण में देरी उच्च स्तर से है। लंबित भुगतान को लेकर अतिथि शिक्षकों ने शासन और शिक्षा विभाग से जल्द से जल्द मानदेय जारी करने की मांग की है।

उनका कहना है कि यदि भुगतान में और देरी हुई तो वे सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराएंगे। इस संबंध में जब सहायक संचालक नम्रता जैन और जिला शिक्षा अधिकारी रवि खरे से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो दोनों अधिकारियों ने कॉल रिसीव नहीं किया।

लोक शिक्षण संचनालय के आदेश के बाद भी जिले मे अभी तक सप्लीमेंट्री मानदेय का भुगतान ना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। -जीतेंद्र गर्ग, पूर्व जिलाध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ

ये भी पढ़ें

Metro Project: टिकट सिस्टम में खामी, ‘ok’ रिपोर्ट मिलेगी तो चलेगी मेट्रो
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 01:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / अतिथि शिक्षकों को मिलेगा जुलाई-अगस्त का मानदेय…लेकिन कब ?

बड़ी खबरें

View All

पन्ना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

टाइगर रिजर्व में पहली बार हथिनी ने दिया जुड़वां बच्चों को जन्म

Panna Tiger Reserve
पन्ना

छाती पर चिपकाया BJP विधायक का फोटो, दंड मारते पहुंचा जनसुनवाई, बोला- साहब! मदद करिए…

land grab accusation bjp mla pawai farmer complaint public hearing mp news
पन्ना

Big News: पन्ना की आशा गौड़ के रैप सॉन्ग को लंदन में मिला बेस्ट म्यूजिक वीडियो का अवॉर्ड

Panna Skating player Asha Gaur rap song I am that girl
पन्ना

Panna Diamond: क्यों खास हैं पन्ना के हीरे… रातोंरात चमका देती है लोगों की किस्मत

Panna Diamond
पन्ना

Breaking : हीरे को मिला GI Tag, अब विश्व में चमकेगा ‘पन्ना का हीरा’

Panna Daimond GI Tag
पन्ना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.