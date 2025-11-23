अतिथि शिक्षकों को मिलेगा जुलाई-अगस्त का मानदेय…लेकिन कब ?

पवई विकासखंड में शिक्षकों का कहना है कि पहले से ही बेहद कम मानदेय में काम करना पड़ता है, ऐसे में महीनों तक भुगतान अटक जाने से परिवार चलाना कठिन हो गया है। कई शिक्षकों ने बताया कि त्योहारों के बाद से घरों में आर्थिक भार बढ़ गया है। बच्चों की फीस, किराया, घर खर्च और बैंक की ईएमआइ समय पर न भर पाने की स्थितियां बन रही हैं। कुछ शिक्षकों ने यह भी कहा कि मानदेय के भरोसे पूरा महीना निकालना मुश्किल होता है और जब यही समय पर नहीं मिलता तो मानसिक तनाव बढ़ जाता है।