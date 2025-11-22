टाइगर रिजर्व में पहली बार हथिनी ने दिया जुड़वां बच्चों को जन्म

वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव कुमार गुप्ता के अनुसार हथिनी अनारकली ने पहला बच्चा खरेरिया में शुक्रवार दोपहर 2.20 बजे जन्मा। इसके बाद वह नन्हे बच्चे के साथ हिनौता हाथी कैम्प पहुंची, जहां शाम 5.50 बजे दूसरे बच्चे का जन्म हुआ। दोनों बच्चे और हथिनी पूर्णतः स्वस्थ हैं। डॉ. गुप्ता का कहना है कि उन्होंने अपने करियर में कभी किसी हथिनी के ऐसे दुर्लभ प्रसव के बारे में नहीं सुना। हथिनी अनारकली का ये छठवां प्रसव है। उसे जून 1986 में सोनपुर मेले से पन्ना लाया गया था। तब वह मात्र 18 वर्ष की थी। तब से अब तक वह 39 वर्षों से रिजर्व की सेवा कर रही है और यह उसका छठा प्रसव है। इस बार जुड़वां बच्चों को जन्म देकर वह चर्चा का केंद्र बन गई है।