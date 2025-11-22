ट्रेन में किन्नरों की गुंडागर्दी, महिला के साथ की मारपीट, देखें वीडियो

Transgenders Assault Woman in Train: ट्रेन में यात्रियों के साथ किन्नरों के द्वारा वसूली करने और बदसलूकी किए जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के रतलाम से सामने आया है जहां चलती ट्रेन में एक महिला के साथ न केवल किन्नरों ने विवाद किया बल्कि उसे ट्रेन से फेंकने की धमकी देते हुए मारपीट भी की। किन्नरों के द्वारा महिला से मारपीट किए जाने का वीडियो भी सामने आया है जो ट्रेन में किन्नरों की गुंडागर्दी को साफ दिखा रहा है। घटना रतलाम के नागदा रेल्वे स्टेशन के पास की है।