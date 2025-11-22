ट्रेन में किन्नरों की गुंडागर्दी, महिला के साथ की मारपीट, देखें वीडियो

Transgenders Assault Woman in ahmedabad-gorakhpur express train
Transgenders Assault Woman in Train: ट्रेन में यात्रियों के साथ किन्नरों के द्वारा वसूली करने और बदसलूकी किए जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के रतलाम से सामने आया है जहां चलती ट्रेन में एक महिला के साथ न केवल किन्नरों ने विवाद किया बल्कि उसे ट्रेन से फेंकने की धमकी देते हुए मारपीट भी की। किन्नरों के द्वारा महिला से मारपीट किए जाने का वीडियो भी सामने आया है जो ट्रेन में किन्नरों की गुंडागर्दी को साफ दिखा रहा है। घटना रतलाम के नागदा रेल्वे स्टेशन के पास की है।
रतलाम की रहने वाली पीड़ित महिला ने बताया कि वह अहमदाबाद–गोरखपुर ट्रेन में सवार हुई थी। उसी बोगी में रतलाम से दो किन्नर भी चढ़े थे। नागदा स्टेशन पहुंचते ही ये दोनों किन्नर उतर गए और उनकी जगह दो नए किन्नर बोगी में आए, जिन्होंने पैसे की मांग शुरू कर दी। महिला द्वारा पैसे देने से मना करने पर किन्नरों ने गालियां दीं और चलती ट्रेन से फेंकने की धमकी देते हुए उसके साथ मारपीट की। महिला के साथ मौजूद बच्चे ने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें किन्नरों की गुंडागर्दी साफ दिखाई दे रही है।
मारपीट के बाद पीड़िता ने अपने पति को फोन कर पूरी जानकारी दी। पीड़िता के पति ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा दी है और रेलवे पुलिस व अधिकारियों से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि मध्यप्रदेश से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों में किन्नरों द्वारा यात्रियों से वसूली और धमकाने की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। मार्च में विदिशा जिले की गोंडवाना एक्सप्रेस में किन्नरों ने मिलकर एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।
