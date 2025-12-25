25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

रतलाम

क्रिसमस: शाम शहरवासियों ने चर्च में जलाए कैंडल

रतलाम. प्रभु यीशु के जन्म दिन पर चर्चो में गुरुवार सुबह विशेष प्रार्थना की गई। मसीही समाजजनों ने एक दूसरे को हैप्पी-मेरी क्रिसमस कहा, शाम को शहरवासियों ने चर्च में पहुंचकर सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए कैंडल जलाए। बच्चों से लेकर बुजुर्गो महिला-पुरुष युवाओं का उल्लास देखते ही बनता था।गुरुवार सुबह से शहर सैलाना

रतलाम

Gourishankar Jodha

Dec 25, 2025

Christmas-New Year News Ratlam

शाम को चर्च में प्रार्थनाय स्तुति एवं गीत आराधना का आयोजन चर्च में हुआ। इस दौरान मसीही समाज के अलावा अन्य समाजजन भी चर्च पहुंचे और कैंडल जलाकर प्रार्थना करते नजर आए।

रतलाम. प्रभु यीशु के जन्म दिन पर चर्चो में गुरुवार सुबह विशेष प्रार्थना की गई। मसीही समाजजनों ने एक दूसरे को हैप्पी-मेरी क्रिसमस कहा, शाम को शहरवासियों ने चर्च में पहुंचकर सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए कैंडल जलाए। बच्चों से लेकर बुजुर्गो महिला-पुरुष युवाओं का उल्लास देखते ही बनता था।
गुरुवार सुबह से शहर सैलाना बस स्टैंड फस्र्ट चर्च एवं रेलवे कॉलोनी स्थित संत अन्न चर्चा में समाजजन बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। चर्चो के फादर ने क्रिसमस की आराधना कर प्रभु यीशु के जन्म से संबंधित संदेश का वाचन कर सभी के लिए प्रार्थना की।


बजाए ढोल झूमें समाजजन
सैलाना बस फादर सचिन डावर एवं एस कनासिया ने संबोधित किया। प्रार्थनामय आशीष के बाद फादर ने चर्च गेट पर खड़े होकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान शहरवासियों के साथ ही मसीही समाजजन बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। सभी को केक के साथ चाय-बिस्किट खिलाए गए। इस दौरान कुछ समाजजन ढोल की थाप पर नृत्य करते नजर आए। नन्हे-नन्हे बच्चे आकर्षक ड्रेस पहने खुश थे। शाम को चर्च में प्रार्थनाय स्तुति एवं गीत आराधना का आयोजन चर्च में हुआ। इस दौरान मसीही समाज के अलावा अन्य समाजजन भी चर्च पहुंचे और कैंडल जलाकर प्रार्थना करते नजर आए।

आज बालकों की खेलकूद स्पर्धा

सैलाना बस स्टैंड फस्र्ट चर्च में 26 दिसंबर को क्रिसमस एवं नववर्ष के अन्तर्गत दोपहर 2 बजे से बालकों की खेलकूद स्पर्धा का आयोजन होगा। 27 दिसंबर बड़़ो की खेलकूद स्पर्धा होगी। 28 दिसंबर की सुबह 9 बजे रविवारिय आराधना होगी। जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन चर्च में एकत्रित होकर प्रभु की आराधना करेंगे। शाम 6 बजे इसी दिन क्रिसमस मेला लगाया जाएगा।

प्रार्थना: संसार का हर व्यक्ति शांति से जीवन व्यतित करें
फादर सचिन डावर ने प्रभु यीशु के जन्मदिन के रूप में मनाए जा रहे क्रिसमस पर चर्च में उपस्थित समाजजनों के मध्य प्रार्थना की कि प्रभु यीशु मसीही शांति के राजकुमार के रूप में आए वे चाहते है संसार का हर एक व्यक्ति, शांति से अपने जीवन को व्यतित करें। जो भी अशांति के बाते और वातावरण हैं वह सारे प्रभु यीशु मसीही की शांति के माध्यम से दूर हो जाए। भारत देश में आतंकवाद की समस्या भी प्रभु यीशु की शांति से दूर हो जाए। हर युवक को उत्तम रोजगार मिले। परिवार में आपसी प्रेम बना रहे। इस दौरान विशेष रूप से फादर ने देश के प्रधानमंत्री और मंत्री मंडल के साथ ही जिले के प्रशासनिक अधिकारियों जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों, बुजुर्गो के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर आशीष मांगी। इस दौरान महिलाओं और बच्चों ने गीतों की प्रस्तुति दी।

Updated on:

25 Dec 2025 09:35 pm

Published on:

25 Dec 2025 09:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / क्रिसमस: शाम शहरवासियों ने चर्च में जलाए कैंडल

