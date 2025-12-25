क्रिसमस: शाम शहरवासियों ने चर्च में जलाए कैंडल

रतलाम. प्रभु यीशु के जन्म दिन पर चर्चो में गुरुवार सुबह विशेष प्रार्थना की गई। मसीही समाजजनों ने एक दूसरे को हैप्पी-मेरी क्रिसमस कहा, शाम को शहरवासियों ने चर्च में पहुंचकर सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए कैंडल जलाए। बच्चों से लेकर बुजुर्गो महिला-पुरुष युवाओं का उल्लास देखते ही बनता था।

गुरुवार सुबह से शहर सैलाना बस स्टैंड फस्र्ट चर्च एवं रेलवे कॉलोनी स्थित संत अन्न चर्चा में समाजजन बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। चर्चो के फादर ने क्रिसमस की आराधना कर प्रभु यीशु के जन्म से संबंधित संदेश का वाचन कर सभी के लिए प्रार्थना की।





बजाए ढोल झूमें समाजजन

सैलाना बस फादर सचिन डावर एवं एस कनासिया ने संबोधित किया। प्रार्थनामय आशीष के बाद फादर ने चर्च गेट पर खड़े होकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान शहरवासियों के साथ ही मसीही समाजजन बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। सभी को केक के साथ चाय-बिस्किट खिलाए गए। इस दौरान कुछ समाजजन ढोल की थाप पर नृत्य करते नजर आए। नन्हे-नन्हे बच्चे आकर्षक ड्रेस पहने खुश थे। शाम को चर्च में प्रार्थनाय स्तुति एवं गीत आराधना का आयोजन चर्च में हुआ। इस दौरान मसीही समाज के अलावा अन्य समाजजन भी चर्च पहुंचे और कैंडल जलाकर प्रार्थना करते नजर आए।