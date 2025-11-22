एमपी में भाजपा नेता और उनके भाई पर जानलेवा हमला

घायल पूरन सिंह ने पुलिस को बताया है कि वो जब जमीन देखने पहुंचे तो वहां अमन यादव, कपिल यादव, अमित यादव व रामू यादव पत्थर डालकर सड़क बनवा रहे थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर सड़क बनाए जाने का विरोध किया तो आरोपी विवाद करने लगे और उन पर हमला कर दिया। मारपीट के बीच फावड़ा उठाकर भाई विनोद के पैर में मार दिया जिससे उसका पैर टूट गया। इसके बाद लाठी-डंडों से हमारे साथ मारपीट की। बाद में सभी आरोपी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल हालत में विनोद व पूरन सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया है कि आरोपी शातिर बदमाश हैं और कपिल यादव नाम के आरोपी पर पुलिस पहले भी एनएसए की कार्रवाई कर चुकी है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है।