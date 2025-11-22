Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

एमपी में भाजपा नेता और उनके भाई पर जानलेवा हमला

Attack on BJP Leader: पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने को लेकर बदमाशों ने भाजपा नेता और उनके भाई को बेरहमी से पीटा, हवाई फायरिंग करते हुए भागे...।

ग्वालियर

image

Shailendra Sharma

Nov 22, 2025

gwalior

miscreants attack on bjp leader land dispute

Attack on BJP Leader: मध्यप्रदेश में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम दिया। इस बार मामला ग्वालियर का है जहां एक भाजपा नेता व उनके भाई पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया है। हमले में भाजपा नेता व उनके भाई को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल भाजपा नेता व उनके भाई को अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की जांच करते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

भाजपा नेता व भाई पर जानलेवा हमला

घटना मुरार थाना क्षेत्र स्थित बड़ागांव गुलाबपुरी की है जहां भिंड के उदोतपुरा निवासी पूरन सिंह और विनोद सिंह पर कुछ बदमाशों ने जमीन विवाद में हमला कर दिया। पूरन सिंह दिल्ली में भाजपा के बूथ प्रभारी हैं उनकी जमीन गुलाबपुरी में है इसी जमीन को लेकर अमन यादव, कपिल यादव, अमित यादव व रामू यादव ने उनका पुराना विवाद चल रहा है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है और इसी बीच जब भाजपा नेता पूरन सिंह अपने भाई विनोद सिंह और अन्य साथियों के साथ जमीन देखने आए थे तो वहां पर ये घटना हुई।

फावड़े से तोड़ा पैर

घायल पूरन सिंह ने पुलिस को बताया है कि वो जब जमीन देखने पहुंचे तो वहां अमन यादव, कपिल यादव, अमित यादव व रामू यादव पत्थर डालकर सड़क बनवा रहे थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर सड़क बनाए जाने का विरोध किया तो आरोपी विवाद करने लगे और उन पर हमला कर दिया। मारपीट के बीच फावड़ा उठाकर भाई विनोद के पैर में मार दिया जिससे उसका पैर टूट गया। इसके बाद लाठी-डंडों से हमारे साथ मारपीट की। बाद में सभी आरोपी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल हालत में विनोद व पूरन सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया है कि आरोपी शातिर बदमाश हैं और कपिल यादव नाम के आरोपी पर पुलिस पहले भी एनएसए की कार्रवाई कर चुकी है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है।

Published on:

22 Nov 2025 04:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एमपी में भाजपा नेता और उनके भाई पर जानलेवा हमला

