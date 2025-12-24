शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले दो फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का भडाफोड़, 20 युवतियां गिरफ्तार

ग्वालियर. क्राइम ब्रांच ने शादी के नाम पर कुंवारे युवकों से ठगी करने वाले दो फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। ये कॉल सेंटर थाटीपुर थाना क्षेत्र के मयूर नगर और ज्योतिनगर स्थित द्वारिकाधीश मंदिर के सामने संचालित किए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 20 युवतियों को हिरासत में लिया है, जबकि पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड तिलेश्वर पटेल फरार हो गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इन कॉल सेंटरों के जरिए अब तक करीब 1500 लोगों से लाखों रुपए की ठगी की जा चुकी है। एक कॉल सेंटर से प्रतिमाह ढाई से तीन लाख रुपए की कमाई का अनुमान है।