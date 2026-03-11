‘प्लॉट-मकान’ की रजिस्ट्री कराने का तरीका बदला, फेसलेस प्रणाली लागू

इन मामलों में उप-पंजीयक कार्यालय दस्तावेजों को भौतिक रूप से स्वीकार नहीं करेगा। पूरी प्रक्रिया भोपाल स्थित साइबर पंजीयन कार्यालय से ऑनलाइन संपन्न की जाएगी। जिला पंजीयक अशोक शर्मा ने इस संबंध में सभी उप-पंजीयकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। पहले सरकारी संस्थाओं के मामलों में इसका प्रयोग किया जाएगा। यदि यह सफल रहा तो आगे बैंकों को भी फेसलेस सेल डीड की अनुमति दी जाएगी, इसके बाद बिल्डरों को भी यह सुविधा मिल सकेगी। अभी तक सेल डीड को फेसलेस प्रणाली से बाहर रखा गया था।