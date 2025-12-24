5 से 6 हजार में युवतियों की भर्ती, एक साल से चल रहा था कॉल सेंटर, 45 मोबाइल व 12 एटीएम भी बरामद हुए

गिरोह की रणनीति के तहत युवतियों को केवल साधारण की-पैड मोबाइल दिए जाते थे, जिनमें सोशल मीडिया ऐप नहीं होते थे। सभी सिम कार्ड और मोबाइल मास्टरमाइंड के नाम पर रहते थे। ठगी के बाद नंबर बंद कर दिए जाते थे। पुलिस के अनुसार अब तक 1500 से ज्यादा लोग इस गिरोह का शिकार बन चुके हैं। आरोपी खुद भी अखबारों में छपे वैवाहिक विज्ञापन देखकर युवाओं को फोन करते थे और उन्हें अपनी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रेरित करते थे। ठगी के लिए लगातार नए-नए तरीके अपनाए जाते थे।