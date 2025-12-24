.. लधेड़ी अस्पताल में वर्षों से धूल खा रही एक्सरे मशीन हुई शुरू

पत्रिका खबर का असर, लधेड़ी अस्पताल में आया टेक्नीशियन
स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार होता जा रहा है। इसी के तहत मरीजों को नई- नई जांचों की सुविधा भी मिलती जा रही है। शहर के लढ़ेड़ी हॉस्पिटल में पिछले काफी समय से एक्सरे मशीन होने के बावजूद यहां पर टैक्निशियन की पोस्टिंग नहीं होने से एक्सरे नहीं हो पा रहे थे। जिससे मरीजों को जिला अस्पताल हजीरा में जांच कराने के लिए जाना पड़ता था। मरीजों की परेशानी को देखते हुए पत्रिका ने 13 नवंबर को खबर स्वास्थ्य विभाग का कमाल... जहां मशीन धूल खा रहीं, वहां टैक्निशियन नहीं और जहां मशीन ही नहीं, वहां तैनात कर दिया टैक्निशियन प्रकाशित की थी। इस खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग ने वर्षों से खाली सीट पर टैक्निशियन की व्यवस्था कर दी है। इससे अब मरीजों के एक्सरे की सुविधा मिलने लगी है।
दीनदयाल नगर से भेजा है टैक्निशियन
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दीनदयाल नगर में ढाई महीने पहले टैक्निशियन की नियुक्ति की गई थी। लेकिन यहां पर एक्सरे मशीन अभी तक नहीं आई है। इसके चलते टैक्निशियन यहां पर खाली ही बैठा था। इस नई व्यवस्था के तहत अब दीनदयाल नगर से टैक्निशियन की व्यवस्था लढेडी अस्पताल में कर दी गई है। इससे लढेडी में मरीजों को सुविधाएं मिलने लगी है।
इनका कहना है
लढेडी हॉस्पिटल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दीनदयाल नगर के टैक्निशियन को भेजा गया है। इससे अब काफी समय से बंद पड़ी एक्सरे मशीन शुरू हो गई है। इसके शुरू होने से लढेडी सहित आसपास के क्षेत्र के मरीजों को नई सुविधा मिल गई है।
डॉ सचिन श्रीवास्तव, सीएमएचओ
