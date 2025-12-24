.. लधेड़ी अस्पताल में वर्षों से धूल खा रही एक्सरे मशीन हुई शुरू

स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार होता जा रहा है। इसी के तहत मरीजों को नई- नई जांचों की सुविधा भी मिलती जा रही है। शहर के लढ़ेड़ी हॉस्पिटल में पिछले काफी समय से एक्सरे मशीन होने के बावजूद यहां पर टैक्निशियन की पोस्टिंग नहीं होने से एक्सरे नहीं हो पा रहे थे। जिससे मरीजों को जिला अस्पताल हजीरा में जांच कराने के लिए जाना पड़ता था। मरीजों की परेशानी को देखते हुए पत्रिका ने 13 नवंबर को खबर स्वास्थ्य विभाग का कमाल... जहां मशीन धूल खा रहीं, वहां टैक्निशियन नहीं और जहां मशीन ही नहीं, वहां तैनात कर दिया टैक्निशियन प्रकाशित की थी। इस खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग ने वर्षों से खाली सीट पर टैक्निशियन की व्यवस्था कर दी है। इससे अब मरीजों के एक्सरे की सुविधा मिलने लगी है।