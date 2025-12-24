24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

जिले में 2.52 लाख वोट कटे, अब 13.97 लाख हुए मतदाता, सबसे ज्यादा नाम हटे ग्वालियर पूर्व व ग्वालियर दक्षिण में

पुरुषों की तुलना में महिलाओं के 181 वोट ज्यादा कटे, बूथ पर देख सकते हैं अपना नाम, नए नाम जोडऩे की प्रक्रिया भी शुरू, प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में 22 जनवरी तक दर्ज कराई जा सकेंगीं दावे-आपत्तियां

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Dec 24, 2025

पुरुषों की तुलना में महिलाओं के 181 वोट ज्यादा कटे, बूथ पर देख सकते हैं अपना नाम, नए नाम जोडऩे की प्रक्रिया भी शुरू, प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में 22 जनवरी तक दर्ज कराई जा सकेंगीं दावे-आपत्तियां

पुरुषों की तुलना में महिलाओं के 181 वोट ज्यादा कटे, बूथ पर देख सकते हैं अपना नाम, नए नाम जोडऩे की प्रक्रिया भी शुरू, प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में 22 जनवरी तक दर्ज कराई जा सकेंगीं दावे-आपत्तियां

जिला निर्वाचन कार्यालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआइआर) के तहत जिले के सभी 6 विधानसभा के1935 मतदान केंद्रों पर निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया गया। जिले में 2 लाख 52 हजार 583 वोट कट गए हैं। वोट कटने की स्थिति देखी जाए तो महिलाओं के वोट ज्यादा कटे हैं। पुरुष मतदाता के 1 लाख 26 हजार 189 व महिला मतदताओं के 1 लाख 26 हजार 370 वोट सूची से काटे गए हैं। जिले की एक भी विधानसभा ऐसी नहीं बची है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा वोट है। साथ ही नए मतदाता अपना नाम जोडऩे के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं। राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की कॉपी प्रदान कर दी है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने जानकारी दी कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट व अपात्र मतदाता हटाने के बाद प्रारूप मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 13 लाख 97 हजार 360 रह गई है। एसआइआर के तहत जब 28 अक्टूबर 2025 को मतदाता सूची फ्रीज की गई थी तब जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 16 लाख 49 हजार 943 थी। मतदाता सूची के संबंध में दावे-आपत्तियां 22 जनवरी 2026 तक दर्ज कराई जा सकेंगीं। संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा 14 फरवरी तक दावे-आपत्तियों के निराकरण के साथ-साथ गणना पत्रक के नोटिस से संबंधित प्रकरणों का विधिवत निराकरण किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

मतदाता सूची एक नजर में

- जिले में 1679 मतदान केंद्र थे, लेकिन 256 मतदान केंद्रों की बढ़ोतरी की गई है। अब संख्या 1935 हो चुकी है। एक बूथ पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं रहेंगे। इससे बूथ पर मतदाताओं को भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। 19 बूथ ऐसे हैं, जिन पर मतदाताओं की संख्या 1101 से 1200 के बीच है। शेष बूथ में संख्या 1100 से नीचे है।

- सर्विस वोटर 4 हजार 791 हो गए हैं। तीन नए वोटर बढ़े हैं।

- 18 से 19 वर्ष के बीच 7 हजार 469 नए जुड़ेंगे।

- 80 साल से ऊपर के मतदाताओं की संख्या 19 हजार 638 हो गई है। पोस्टल वेलेट के माध्यम से घर से वोट डाल सकते हैं।

- दिव्यांग वोटर की संख्या 10 हजार 372 रह गई है। 1844 वोट इनके भी कट गए।

- 30 से 39 साल के बीच के वोटरों के कुल वोटरों की संख्या कुल मतदाता सूची का 25 फीसदी है।

- जेंडर रेसियो 887 रह गया है। जब डेटा फ्रीज हुआ था, तब 1000 पुरुष मतदाताओं पर महिलाओं की संख्या 904 थी।

विधानसभा में कितने वोट कटे, ऐसे समझें

विधानसभा फ्रीज डेटा प्रारंभिक प्रकाशन नाम कटे

ग्वालियर ग्रामीण 257873 226591 31282

ग्वालियर 306123 250470 55653

ग्वालियर पूर्व 328461 252672 75789

ग्वालियर दक्षिण 261767 205215 56552

भितरवार 249061 232901 16160

डबरा 246658 229511 17147

योग 1649943 1397360 252583

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 11:24 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / जिले में 2.52 लाख वोट कटे, अब 13.97 लाख हुए मतदाता, सबसे ज्यादा नाम हटे ग्वालियर पूर्व व ग्वालियर दक्षिण में

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नये साल में वैष्णो देवी ट्रिप कैंसिल, अब घर पर मनाना होगा जश्न… ये है वजह

Vaishno Devi trip on New Year 2026
ग्वालियर

ग्वालियर में बड़ा रेल हादसा टला, एक्सप्रेस ट्रेन से टकराए सांड, क्षतिग्रस्त होकर इंजन फेल

Train Accident Avert
ग्वालियर

ठंड में बढ़ा ‘हार्ट अटैक’ का खतरा: सांस फूलना, घबराहट को न करें नजरअंदाज

ठंड में बढ़ा ‘हार्ट अटैक’ का खतरा: सांस फूलना, घबराहट को न करें नजरअंदाज
ग्वालियर

राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किए दिशा निर्देश, दोपहर की पाली में होंगे पेपर

ग्वालियर

धांय धांय धांय…की आवाज से हुआ मोहब्बत का अंत, BF बोला- ‘नहीं करूंगा शादी’

Crime News
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.