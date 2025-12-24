जिले में 2.52 लाख वोट कटे, अब 13.97 लाख हुए मतदाता, सबसे ज्यादा नाम हटे ग्वालियर पूर्व व ग्वालियर दक्षिण में

पुरुषों की तुलना में महिलाओं के 181 वोट ज्यादा कटे, बूथ पर देख सकते हैं अपना नाम, नए नाम जोडऩे की प्रक्रिया भी शुरू, प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में 22 जनवरी तक दर्ज कराई जा सकेंगीं दावे-आपत्तियां
जिला निर्वाचन कार्यालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआइआर) के तहत जिले के सभी 6 विधानसभा के1935 मतदान केंद्रों पर निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया गया। जिले में 2 लाख 52 हजार 583 वोट कट गए हैं। वोट कटने की स्थिति देखी जाए तो महिलाओं के वोट ज्यादा कटे हैं। पुरुष मतदाता के 1 लाख 26 हजार 189 व महिला मतदताओं के 1 लाख 26 हजार 370 वोट सूची से काटे गए हैं। जिले की एक भी विधानसभा ऐसी नहीं बची है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा वोट है। साथ ही नए मतदाता अपना नाम जोडऩे के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं। राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की कॉपी प्रदान कर दी है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने जानकारी दी कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट व अपात्र मतदाता हटाने के बाद प्रारूप मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 13 लाख 97 हजार 360 रह गई है। एसआइआर के तहत जब 28 अक्टूबर 2025 को मतदाता सूची फ्रीज की गई थी तब जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 16 लाख 49 हजार 943 थी। मतदाता सूची के संबंध में दावे-आपत्तियां 22 जनवरी 2026 तक दर्ज कराई जा सकेंगीं। संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा 14 फरवरी तक दावे-आपत्तियों के निराकरण के साथ-साथ गणना पत्रक के नोटिस से संबंधित प्रकरणों का विधिवत निराकरण किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा।
मतदाता सूची एक नजर में
- जिले में 1679 मतदान केंद्र थे, लेकिन 256 मतदान केंद्रों की बढ़ोतरी की गई है। अब संख्या 1935 हो चुकी है। एक बूथ पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं रहेंगे। इससे बूथ पर मतदाताओं को भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। 19 बूथ ऐसे हैं, जिन पर मतदाताओं की संख्या 1101 से 1200 के बीच है। शेष बूथ में संख्या 1100 से नीचे है।
- सर्विस वोटर 4 हजार 791 हो गए हैं। तीन नए वोटर बढ़े हैं।
- 18 से 19 वर्ष के बीच 7 हजार 469 नए जुड़ेंगे।
- 80 साल से ऊपर के मतदाताओं की संख्या 19 हजार 638 हो गई है। पोस्टल वेलेट के माध्यम से घर से वोट डाल सकते हैं।
- दिव्यांग वोटर की संख्या 10 हजार 372 रह गई है। 1844 वोट इनके भी कट गए।
- 30 से 39 साल के बीच के वोटरों के कुल वोटरों की संख्या कुल मतदाता सूची का 25 फीसदी है।
- जेंडर रेसियो 887 रह गया है। जब डेटा फ्रीज हुआ था, तब 1000 पुरुष मतदाताओं पर महिलाओं की संख्या 904 थी।
विधानसभा में कितने वोट कटे, ऐसे समझें
विधानसभा फ्रीज डेटा प्रारंभिक प्रकाशन नाम कटे
ग्वालियर ग्रामीण 257873 226591 31282
ग्वालियर 306123 250470 55653
ग्वालियर पूर्व 328461 252672 75789
ग्वालियर दक्षिण 261767 205215 56552
भितरवार 249061 232901 16160
डबरा 246658 229511 17147
योग 1649943 1397360 252583
