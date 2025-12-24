जिले में 2.52 लाख वोट कटे, अब 13.97 लाख हुए मतदाता, सबसे ज्यादा नाम हटे ग्वालियर पूर्व व ग्वालियर दक्षिण में

जिला निर्वाचन कार्यालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआइआर) के तहत जिले के सभी 6 विधानसभा के1935 मतदान केंद्रों पर निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया गया। जिले में 2 लाख 52 हजार 583 वोट कट गए हैं। वोट कटने की स्थिति देखी जाए तो महिलाओं के वोट ज्यादा कटे हैं। पुरुष मतदाता के 1 लाख 26 हजार 189 व महिला मतदताओं के 1 लाख 26 हजार 370 वोट सूची से काटे गए हैं। जिले की एक भी विधानसभा ऐसी नहीं बची है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा वोट है। साथ ही नए मतदाता अपना नाम जोडऩे के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं। राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की कॉपी प्रदान कर दी है।