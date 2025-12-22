AI की ओर ताकता भविष्य, विकास के साथ कृत्रिमता आने का अंदेशा भी

रतलाम। विकास क्रम में आवश्यकता आविष्कार की जननी है के तहत आवश्यकताओं के परे भी ऐसा कुछ है जो हमें अक्सर चौंका देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इसी क्रम में एक ऐसा क्रांतिकारी विचार है कि वह हमारे जीवन को पल भर में बदल कर आसान कर सकता है। वैसे भी आज से सत्तर-अस्सी वर्ष पूर्व कोई मोबाइल जैसे यंत्र के बारे में ही बात करता तो हमें बेहद आश्चर्य होता, लेकिन आज वही मोबाइल आम हो चला है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात मानव निर्मित बुद्धि जो अल्गोरिदम सीखने, पहचानने, समस्या समाधान, भाषा, लॉजिकल रीजनिंग, डिजिटल डाटा प्रोसेसिंग, बायोइंफॉर्मेटिक्स तथा मशीन बायोलॉजी जैसे पहलुओं को समझने में सक्षम होगा। यहां तक कि रोबोटिक्स के माध्यम से उनमें मानव के समान भावनाएं भी उनमें डालने के प्रयास हो रहे हैं। वे एक मशीन होकर हम मानवों जैसा ही यथायोग्य व्यवहार करेंगे।