रतलाम में पलटा स्कूल वाहन, दो शिक्षिका समेत कई छात्र घायल

स्कूली वाहनों की यात्रा पुलिस द्वारा जांच नहीं की जा रही है जिसके कारण एक महीने में यह दूसरी बार घटना हो चुकी है 9 दिसंबर को ग्राम वीरपुर में टायर फटने के कारण स्कूली वाहन पलटी खा गया था जिसमें 10 से अधिक बच्चों को छोटे आई थी और चार बच्चे गंभीर व्यवस्था में जिला अस्पताल रेफर किए गए थे इसी के साथ बुधवार को यह दूसरी घटना सामने आ गई।

घटना के बाद स्कूल के जिम्मेदार भी मौके पर पहुंचे जहां बच्चों के अभिभावकों ने उन्हें जमकर खरी-खरी सुनाई। अभिभावकों का कहना था कि जिले के ग्रामीण अंचलों में किस तरह से पुराने और कंडम वाहनों में बच्चों को लाने ले जाने का काम किया जा रहा है। और जिम्मेदार आंख मूंद कर बैठे हुए हैं।