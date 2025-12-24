24 दिसंबर 2025,

बुधवार

रतलाम

रतलाम में पलटा स्कूल वाहन, दो शिक्षिका समेत कई छात्र घायल

MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के जावरा में स्कूल वाहन पलटने से दो शिक्षिका समेत 7 छात्र घायल हो गए।

रतलाम

image

Himanshu Singh

Dec 24, 2025

ratlam news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के अंतर्गत जावरा में एक महीने के अंदर बुधवार को स्कूली बच्चों का वाहन पलटने की दूसरी घटना सामने आई है। 9 दिसंबर को ग्राम वीरपुर में भी स्कूली वाहन पलटी खाया था। जिसके अंदर 12 बच्चों को चोट आई थी। बुधवार को ग्राम चिकलाना के पास संस्कार पब्लिक स्कूल का वहां बच्चों को घर छोड़ने जाते समय तेज रफ्तार के कारण मोड़ पर पलटी खा गया। वाहन में 18 बच्चे सवार थे, जिसमें सात लोग घायल हुए हैं। इनमें दो शिक्षिका और सात विद्यार्थी हैं।

सूचना मिलते ही कालूखेड़ा पुलिस व ढोढर चोकी पुलिस मौके पर पहुंची परंतु उससे पहले बच्चों के परिजन बच्चों को अपने वहां पर बिठाकर ढोढर में स्थित निजात चिकित्सालय व उप स्वास्थ्य केंद्र पर ले गये। प्राथमिक उपचार के बाद उन सभी घायलों को शासकीय अस्पताल जावरा लाया गया।

दो शिक्षिका समेत 7 छात्र घायल

ढोढर के संस्कार पब्लिक स्कूल के बच्चों को लेकर छोड़ने जा रहा मैजिक वाहन ढोढर-कालूखेड़ा रोड पर ग्राम चिकलाना के पास पलटी खा गया। हादसे में स्कूल की शिक्षिका सरिता बग्गड सहित कई बच्चे घायल हो गए। इनमें से 7 बच्चों को ज्यादा चोट आई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घायल छात्रों के नाम जयवर्धन सिंह, अंकिता धाकड़, अभिनव धाकड़, यशस्वी सूर्यवंशी, तेसीम मंसूरी, रेहाना मंसूरी है। स्कूल चिकलाना में स्थित है। जानकारी मिलने पर अस्पताल में एसडीएम सुनील जायसवाल सीएसपी युवराज सिंह चौहान नहीं अस्पताल में पहुंचकर घायल बच्चों से चर्चा की।

एक महीने में दूसरी घटना

स्कूली वाहनों की यात्रा पुलिस द्वारा जांच नहीं की जा रही है जिसके कारण एक महीने में यह दूसरी बार घटना हो चुकी है 9 दिसंबर को ग्राम वीरपुर में टायर फटने के कारण स्कूली वाहन पलटी खा गया था जिसमें 10 से अधिक बच्चों को छोटे आई थी और चार बच्चे गंभीर व्यवस्था में जिला अस्पताल रेफर किए गए थे इसी के साथ बुधवार को यह दूसरी घटना सामने आ गई।
घटना के बाद स्कूल के जिम्मेदार भी मौके पर पहुंचे जहां बच्चों के अभिभावकों ने उन्हें जमकर खरी-खरी सुनाई। अभिभावकों का कहना था कि जिले के ग्रामीण अंचलों में किस तरह से पुराने और कंडम वाहनों में बच्चों को लाने ले जाने का काम किया जा रहा है। और जिम्मेदार आंख मूंद कर बैठे हुए हैं।

सभी वाहनों की कराएंगे जांच

सीएसपी युवराज सिंह चौहान ने बताया कि जावरा क्षेत्र में संचालित होने वाले सभी निजी वह शासकीय स्कूल के वाहनों की जांच के लिए एक अभियान चलाया जाएगा जिसमें स्कूली वाहनों को खासतौर से जांचा जाएगा जिसके कारण यह जो घटनाएं हो रही है इस पर ब्रेक लग सके यह वाहन चलाने वाले चालकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज की हुई इस घटना में वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

Published on:

24 Dec 2025 08:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / रतलाम में पलटा स्कूल वाहन, दो शिक्षिका समेत कई छात्र घायल

