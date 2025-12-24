24 दिसंबर 2025,

रतलाम

रतलाम में मटर की बंपर आवक, अन्य प्रदेशों तक पहुंचा रहे

रतलाम. शहर में बुधवार शाम सैलाना बस स्टैंड सब्जी मंडी में लग रही मटर की बंपर आवक रही। रतलाम में 8 से 10 हजार कट्टों की मटर में आवक रही। जितना माल मंडी आ रहा हैं, नीलामी के बाद गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में पहुंचाई जा रही हैं। सैलाना बस स्टैंड सब्जी

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

Dec 24, 2025

Grain Market Breaking News Ratlam

जितना माल मंडी आ रहा हैं, नीलामी के बाद गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में पहुंचाया जा रहा हैं।

रतलाम. शहर में बुधवार शाम सैलाना बस स्टैंड सब्जी मंडी में लग रही मटर की बंपर आवक रही। रतलाम में 8 से 10 हजार कट्टों की मटर में आवक रही। जितना माल मंडी आ रहा हैं, नीलामी के बाद गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में पहुंचाई जा रही हैं।

सैलाना बस स्टैंड सब्जी मंडी में देशी के साथ पेन्सिल मटर की बंपर आवक हो रही हैं। शाम होते पूरा मंडी परिसर मटर के कट्टों से पटा नजर आता हैं। बुधवार शाम होते जहां एक तरफ मटर की व्यापार चल रहा था, बड़ी संख्या में किसान और व्यापारी मौजूद थे। इस दौरान शास्त्रीनगर गेट के समीप परिसर की सफाई कर एकत्रित किए गए कचरे के ढेर में आग लगाने उठे धुंए के कारण सब परेशान होते रहे।


पेन्सिल मटर 16-18 रुपए किलो
मटर व्यापारी मुकेश स्वामी ने बताया कि सब्जी मंडी में 8 से 10 हजार बोरी आवक हैं। सादा माल तीसरे-चौते तोड़े का माल 12-14 और अच्छा माल 15 से 17 और पेन्सिल मटर 16 से 18 रुपए किलो तक बिक रहा हैं। रतलाम से जितना माल मंडी आ रहा हैं, नीलामी के बाद सीधा गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में पहुंचाया जा रहा हैं।


व्यापारी-किसान होते रहे परेशान
आढ़तिया संघ अध्यक्ष मो. सलीम बागवान ने बताया कि जिम्मेदारों को ध्यान रखना चाहिए, कचरे के ढेर में आग लगाने के स्थान पर उठाना चाहिए। शाम को व्यापार के समय पूरे परिसर में धुंआ फैलने से किसान-व्यापारी परेशान होते रहे। कुछ समय बाद दो युवक आए और जलते हुए कचरे पर ड्रम से पानी छिडककऱ बुझाई।

