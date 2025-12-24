सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के इको सेंसेटिव जोन का हिस्सा बनेंगे तामिया और जुन्नारदेव के 23 गांव

वन्यजीवों के आवास और स्थानीय समुदाय के बीच संतुलन की दृष्टि से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने छिंदवाड़ा जिले के तामिया और जुन्नारदेव के 23 गांवों को इको सेंसेटिव जोन बनाने का प्रस्ताव जिला प्रशासन के समक्ष रखा है। टाइगर रिजर्व के पत्र के आधार पर प्रशासन ने गांवों के नक्शे, आबादी समेत अन्य जानकारी संग्रहित करना शुरू कर दिया है।

जानकारी के अनुसार टाइगर रिजर्व का बफर जोन पहले ही तामिया-जुन्नारदेव के 27 गांवों पर है। अब इनकी सीमा एक किमी दूर तक इको सेंसेटिव जोन में बदली जा जाएगी। इनमें जुन्नारदेव विकासखण्ड के आल्मोड़ा, सांगाखेड़ा समेत 7 गांव तथा तामिया के देलाखारी, झिरपा समेत 16 गांव शामिल है।

