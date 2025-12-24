24 दिसंबर 2025,

छिंदवाड़ा

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के इको सेंसेटिव जोन का हिस्सा बनेंगे तामिया और जुन्नारदेव के 23 गांव

टाइगर रिजर्व का बफर जोन पहले ही तामिया-जुन्नारदेव के 27 गांवों पर है। अब इनकी सीमा एक किमी दूर तक इको सेंसेटिव जोन में बदली जा जाएगी। इनमें जुन्नारदेव विकासखण्ड के आल्मोड़ा, सांगाखेड़ा समेत 7 गांव तथा तामिया के देलाखारी, झिरपा समेत 16 गांव शामिल है।

छिंदवाड़ा

image

manohar soni

Dec 24, 2025

Tiger Hunt

वन्यजीवों के आवास और स्थानीय समुदाय के बीच संतुलन की दृष्टि से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने छिंदवाड़ा जिले के तामिया और जुन्नारदेव के 23 गांवों को इको सेंसेटिव जोन बनाने का प्रस्ताव जिला प्रशासन के समक्ष रखा है। टाइगर रिजर्व के पत्र के आधार पर प्रशासन ने गांवों के नक्शे, आबादी समेत अन्य जानकारी संग्रहित करना शुरू कर दिया है।
जानकारी के अनुसार टाइगर रिजर्व का बफर जोन पहले ही तामिया-जुन्नारदेव के 27 गांवों पर है। अब इनकी सीमा एक किमी दूर तक इको सेंसेटिव जोन में बदली जा जाएगी। इनमें जुन्नारदेव विकासखण्ड के आल्मोड़ा, सांगाखेड़ा समेत 7 गांव तथा तामिया के देलाखारी, झिरपा समेत 16 गांव शामिल है।


वन्य जीवों और आबादी में संतुलन मकसद


इको सेंसेटिव जोन का मकसद टाइगर रिजर्व के बफर एरिया के आसपास के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा करना है। इको-टूरिज्म और डेवलपमेंट को करता है। जिससे वन्यजीवों के आवास और स्थानीय समुदायों के बीच संतुलन बना रहे। टाइगर रिजर्व प्रबंधन की ओर से लगभग 1079.43 वर्ग किमी का इको-सेंसिटिव ज़ोन प्रस्तावित है। इनमें छिंदवाड़ा जिले का कुछ हिस्सा शामिल किया जाना है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों, विविध भू-संसाधनों और मानव प्रभाव से अछूते जंगलों को समेटे हुए है।


टाइगर रिजर्व में लगातार बढ़ रही आबादी


इस इस समय सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हो या फिर पेंच नेशनल पार्क में बाघ, तेन्दुआ, सियार, भालू समेत अन्य वन्य जीवों की आबादी लगातार बढ़ रही है। इससे ये आबादी क्षेत्र में आ रहे हैं। प्रतिदिन कहीं न कहीं कोई न कोई घटनाएं सुनने को मिल रही है। ऐसे में इको सेंसेटिव जोन बनाया जा रहा है।


इको सेंसेटिव जोन बनने पर ये प्रतिबंध लागू होंगे


1.ग्राम के अंदर कोई होटल का निमा्र्रण नहीं होगा।
2.जंगल में किसी किस्म की कटाई नहीं होगी।
3.खनन/मुरम और ईट भट्टे का काम नहीं होगा।
4.वन्य प्राणी को सुरक्षित माहौल दिया जाएगा।
5.इको सेंसेटिव जोन में स्थानीय समिति निर्णय लेगी।
……


पेंच पार्क में पहले से 47 गांव इको सेंसेटिव जोन


जिले की दूसरी सीमा से लगते पेंच नेशनल पार्क में 47 गांव इको सेंसेटिव जोन की श्रेणी में रखे गए हैं। यहां होटल निर्माण और खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है।


इनका कहना है


इको सेंसेटिव जोन में आने वाले क्षेत्रों में लोग स्वयं के मकान निर्माण कर सकते हैं लेकिन वाणिज्यिक उपयोग के निर्माण के लिए अनुमति लेनी होगी। सेंसेटिव जोन में के निर्देश के हिसाब से ही मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।
-ऋषभा नेताम डिप्टी डायरेक्टर एसटीआर

Published on:

24 Dec 2025 11:43 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के इको सेंसेटिव जोन का हिस्सा बनेंगे तामिया और जुन्नारदेव के 23 गांव

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

10 हजार की रिश्वत लेते ब्लॉक एकेडमिक समन्वयक रंगे हाथों गिरफ्तार

cm helpline chhindwara bac caught taking bribe lokayukt action mp news
छिंदवाड़ा

यहां देखिए…बाघ की संख्या के मुकाबले तेन्दुआ ज्यादा

छिंदवाड़ा

एमपी में महिला ने एक साथ चार बच्चों को दिया जन्म, एक बेटा और तीन बेटियों की गूंजी किलकारियां

Woman gives birth to four children at once in Junnardeo in Chhindwara
छिंदवाड़ा

खजरी, चंदनगांव और नोनिया करबल में अधिक प्लाटिंग, बढ़ाई जाएगी संपत्ति गाइड लाइन दरें

Seoni-Chhindwara-Saoner fourlane road construction Nitin Gadkari announced mp news
छिंदवाड़ा

देहात पुलिस ने पकड़ा अंतरराज्यीय चोर गिरोह, नागपुर, सिवनी व बालाघाट के आरोपी पकड़ाए

Dehat police
छिंदवाड़ा
