शाम छह से नौ के बीच हो रहे 90 प्रतिशत हादसे, तेज रफ्तार और नशे में वाहन चलाना बड़ा कारण

छिंदवाड़ा. जिले में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में दुर्घटनाओं और मृतकों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों मेंं देखे तो सबसे ज्यादा हादसे शाम के समय हो रहे हैं। हादसों के पीछे कारण वाहनों की तेज रफ्तार, नशे में वाहन चलाना और यातायात नियमों का पालन नहीं करना है। यह खुलासा स्वयं यातायात पुलिस द्वारा किए गए पूर्व एनालिसिस में बड़ा खुलासा हुआ था. एनालिसिस में कहा गया कि शाम 6 से रात 9 बजे के बीच 90 प्रतिशत सड़क हादसे होते हैं। इसके बाद पुलिस ने इस समय चेकिंग अभियान शुरू किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही कार्रवाई बंद कर दी गई।पुलिस ने 20 थाना क्षेत्रों के 50 पॉइंट्स को चिह्नित किया था। जहां जांच की जा रही थी। ये शहर के 20 थानों के प्रमुख प्वाइंट थे।