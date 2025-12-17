17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

सीसीटीवी कैमरे बंद मिलने पर पार्षद ने सौंपा ज्ञापन

सीसीटीवी कैमरे बंद मिलने पर पार्षद ने सौंपा ज्ञापन 32 कैमरों में से केवल 5 कैमरे चालू 6 कैमरों की रिकॉर्डिंग बंद मिली और शेष कैमरे पूरी तरह से बंद पाए गए।

less than 1 minute read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Amit Sharma

Dec 17, 2025

Councilor submitted memorandum

Councilor submitted memorandum

CCTV camera

करेली नगर में सुरक्षा व्यवस्था एवं नगर की मूलभूत समस्याओं को लेकर महेंद्र सिंह किलेदार वार्ड की पार्षद एवं नगर पालिका परिषद करेली की पूर्व जल सभापति संगीता शर्मा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से दिया गया। जिसकी प्रतिलिपि तहसीलदार, नगर निरीक्षक थाना करेली तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ नगर पालिका करेली के नाम प्रेषित की गई।ज्ञापन में करेली नगर में स्थापित सभी सीसीटीवी कैमरों को शीघ्र चालू कराने की मांग की गई। साथ ही अंडर ब्रिज में बह रहे गंदे पानी को स्थायी रूप से बंद कराने, पावर हाउस के सामने ओवर ब्रिज के नीचे खंड में बने कचरा घर को हटाने तथा ओवर ब्रिज के नीचे महेंद्र वार्ड एवं पावर हाउस के सामने ओम बेकरी से लेकर मां दुर्गा मंदिर तक फैले अतिक्रमणों को हटाने का निवेदन किया गया।

निरीक्षण के दौरान कुल 32 कैमरों में से केवल 5 कैमरे चालू


इस संबंध में पार्षद संगीता शर्मा ने थाना करेली पहुंचकर थाना प्रभारी टीआई के साथ एलसीडी पर करीब 33 मिनट तक सीसीटीवी कैमरों की स्थिति का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान कुल 32 कैमरों में से केवल 5 कैमरे चालू पाए गए। जिनकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, जबकि 6 कैमरों की रिकॉर्डिंग बंद मिली और शेष कैमरे पूरी तरह से बंद पाए गए। पार्षद ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों के बंद रहने से नगर की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी,करेली द्वारा सभी कैमरों की जांच कर उन्हें शीघ्र चालू कराने का आश्वासन दिया गया। साथ ही नगर की अन्य समस्याओं के समाधान के लिए भी जल्द कार्रवाई किए जाने की बात कही गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 02:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / सीसीटीवी कैमरे बंद मिलने पर पार्षद ने सौंपा ज्ञापन

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्रामीणों को बताए को बीमारियों से बचाव के तरीके

A free medical camp
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर जिले में खाद पाने कहीं कतार तो कहीं पर किसान लगा रहे जाम

किसानों को खाद लेने लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। टोकन मिलने के बाद भी खाद नहीं मिल रही है।
नरसिंहपुर

रातों में बिजली ट्रिपिंग से सिंचाई व्यवस्था चरमराई

Irrigation system
नरसिंहपुर

उपलब्धता के दावों के बीच खाद लेने उमड़ रही किसानों की भीड़

farmers waiting for tokens.
नरसिंहपुर

नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण से 2923 पक्षकारों को मिली राहत

लोक अदालत के लिए जिले में 22 खंडपीठों का गठन किया गया था। न्यायालय में लंबित कुल प्रकरणो में से कुल 575 प्रकरणो का गठित खंडपीठो द्वारा पक्षकारो के आपसी राजीनामे एवं सहमति से निराकरण किया जाकर 1196 व्यक्तियो को लाभांवित किया गया एवं रुपए 59910636 की अवार्ड राशि पारित की गई।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.