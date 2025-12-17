सीसीटीवी कैमरे बंद मिलने पर पार्षद ने सौंपा ज्ञापन

करेली नगर में सुरक्षा व्यवस्था एवं नगर की मूलभूत समस्याओं को लेकर महेंद्र सिंह किलेदार वार्ड की पार्षद एवं नगर पालिका परिषद करेली की पूर्व जल सभापति संगीता शर्मा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से दिया गया। जिसकी प्रतिलिपि तहसीलदार, नगर निरीक्षक थाना करेली तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ नगर पालिका करेली के नाम प्रेषित की गई।ज्ञापन में करेली नगर में स्थापित सभी सीसीटीवी कैमरों को शीघ्र चालू कराने की मांग की गई। साथ ही अंडर ब्रिज में बह रहे गंदे पानी को स्थायी रूप से बंद कराने, पावर हाउस के सामने ओवर ब्रिज के नीचे खंड में बने कचरा घर को हटाने तथा ओवर ब्रिज के नीचे महेंद्र वार्ड एवं पावर हाउस के सामने ओम बेकरी से लेकर मां दुर्गा मंदिर तक फैले अतिक्रमणों को हटाने का निवेदन किया गया।