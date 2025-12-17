सीसीटीवी कैमरे बंद मिलने पर पार्षद ने सौंपा ज्ञापन

Councilor submitted memorandum
CCTV camera
करेली नगर में सुरक्षा व्यवस्था एवं नगर की मूलभूत समस्याओं को लेकर महेंद्र सिंह किलेदार वार्ड की पार्षद एवं नगर पालिका परिषद करेली की पूर्व जल सभापति संगीता शर्मा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से दिया गया। जिसकी प्रतिलिपि तहसीलदार, नगर निरीक्षक थाना करेली तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ नगर पालिका करेली के नाम प्रेषित की गई।ज्ञापन में करेली नगर में स्थापित सभी सीसीटीवी कैमरों को शीघ्र चालू कराने की मांग की गई। साथ ही अंडर ब्रिज में बह रहे गंदे पानी को स्थायी रूप से बंद कराने, पावर हाउस के सामने ओवर ब्रिज के नीचे खंड में बने कचरा घर को हटाने तथा ओवर ब्रिज के नीचे महेंद्र वार्ड एवं पावर हाउस के सामने ओम बेकरी से लेकर मां दुर्गा मंदिर तक फैले अतिक्रमणों को हटाने का निवेदन किया गया।
इस संबंध में पार्षद संगीता शर्मा ने थाना करेली पहुंचकर थाना प्रभारी टीआई के साथ एलसीडी पर करीब 33 मिनट तक सीसीटीवी कैमरों की स्थिति का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान कुल 32 कैमरों में से केवल 5 कैमरे चालू पाए गए। जिनकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, जबकि 6 कैमरों की रिकॉर्डिंग बंद मिली और शेष कैमरे पूरी तरह से बंद पाए गए। पार्षद ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों के बंद रहने से नगर की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी,करेली द्वारा सभी कैमरों की जांच कर उन्हें शीघ्र चालू कराने का आश्वासन दिया गया। साथ ही नगर की अन्य समस्याओं के समाधान के लिए भी जल्द कार्रवाई किए जाने की बात कही गई।
बड़ी खबरेंView All
नरसिंहपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग