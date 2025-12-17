17 दिसंबर 2025,

बुधवार

नरसिंहपुर

ग्रामीणों को बताए को बीमारियों से बचाव के तरीके

ग्रामीणों को बताए को बीमारियों से बचाव के तरीके और नियमित स्वास्थ्य जांच के फायदे गोंगावली में नि:शुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित

नरसिंहपुर

image

Amit Sharma

Dec 17, 2025

A free medical camp

A free medical camp

health checkup

नरसिंहपुर के करेली.ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम गोंगावली के पंचायत भवन में नि:शुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चिकित्सक डॉ आस्था भार्गव द्वारा ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान ब्लड प्रेशर बीपी, हीमोग्लोबिन की जांच सहित अन्य आवश्यक सामान्य चिकित्सकीय परीक्षण किए गए। शिविर की विशेष बात यह रही कि सभी प्रकार की जांच पूरी तरह नि:शुल्क की गईं। जांच के उपरांत जरूरतमंद मरीजों को उनकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार नि:शुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई गईं। शिविर में महिलाओं, पुरुषों एवं बुजुर्गों ने बढ़.चढकऱ भाग लिया और अपने स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की।डॉ भार्गव ने ग्रामीणों को मौसमी बीमारियों से बचाव, संतुलित आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच एवं स्वच्छता के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समय.समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराने से गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। शिविर में लगभग 50 से 60 ग्रामीणों ने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया। ग्रामीणों ने गांव में ही इस तरह की नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा मिलने पर संतोष व्यक्त किया। आयोजकों ने बताया कि आगे भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के शिविर आयोजित कर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास जारी रहेगा।

गोंगावली में नि:शुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित

नरसिंहपुर के करेली.ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम गोंगावली के पंचायत भवन में नि:शुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चिकित्सक डॉ आस्था भार्गव द्वारा ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान ब्लड प्रेशर बीपी, हीमोग्लोबिन की जांच सहित अन्य आवश्यक सामान्य चिकित्सकीय परीक्षण किए गए। शिविर की विशेष बात यह रही कि सभी प्रकार की जांच पूरी तरह नि:शुल्क की गईं। जांच के उपरांत जरूरतमंद मरीजों को उनकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार नि:शुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई गईं। शिविर में महिलाओं, पुरुषों एवं बुजुर्गों ने बढ़.चढकऱ भाग लिया और अपने स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की।डॉ भार्गव ने ग्रामीणों को मौसमी बीमारियों से बचाव, संतुलित आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच एवं स्वच्छता के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समय.समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराने से गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। शिविर में लगभग 50 से 60 ग्रामीणों ने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया। ग्रामीणों ने गांव में ही इस तरह की नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा मिलने पर संतोष व्यक्त किया। आयोजकों ने बताया कि आगे भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के शिविर आयोजित कर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास जारी रहेगा।

17 Dec 2025 02:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / ग्रामीणों को बताए को बीमारियों से बचाव के तरीके

