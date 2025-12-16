उपलब्धता के दावों के बीच खाद लेने उमड़ रही किसानों की भीड़

जिले में यूरिया की रैक लगते ही एक बार फि र खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी है। रबी सीजन के दौरान गेहूं, चना और मसूर की फ सलों में खाद की आवश्यकता को देखते हुए किसान सुबह से ही सहकारी समितियों और वितरण केंद्रों पर पहुंचने लगे। यूरिया मिलने की उम्मीद में किसान लंबी कतारों में खड़े नजर आए। लेकिन सीमित उपलब्धता के कारण उन्हें टोकन के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार जैसे ही जिले में यूरिया की नई रैक आने की सूचना फैली, वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों से किसान बड़ी संख्या में केंद्रों पर पहुंच गए। कई स्थानों पर टोकन व्यवस्था लागू होने के कारण किसानों को पहले टोकन लेना पड़ रहा है, जिसके बाद तय समय पर खाद का वितरण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उनका समय नष्ट हो रहा है।किसानों का कहना है कि समय पर यूरिया नहीं मिलने से फसलों पर प्रतिकूल असर पडऩे की आशंका बनी रहती है। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सभी केंद्रों पर चरणबद्ध तरीके से वितरण किया जा रहा है और स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए टोकन प्रणाली अपनाई गई है।