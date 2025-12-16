16 दिसंबर 2025,

नरसिंहपुर

उपलब्धता के दावों के बीच खाद लेने उमड़ रही किसानों की भीड़

पर्याप्त उपलब्धता के दावों के बीच खाद लेने केंद्रों पर उमड़ रही किसानों की भीड़ टोकन के इंतजार में किसान

नरसिंहपुर

image

Amit Sharma

Dec 16, 2025

farmers waiting for tokens.

farmers waiting for tokens.

जिले में यूरिया की रैक लगते ही एक बार फि र खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी है। रबी सीजन के दौरान गेहूं, चना और मसूर की फ सलों में खाद की आवश्यकता को देखते हुए किसान सुबह से ही सहकारी समितियों और वितरण केंद्रों पर पहुंचने लगे। यूरिया मिलने की उम्मीद में किसान लंबी कतारों में खड़े नजर आए। लेकिन सीमित उपलब्धता के कारण उन्हें टोकन के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार जैसे ही जिले में यूरिया की नई रैक आने की सूचना फैली, वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों से किसान बड़ी संख्या में केंद्रों पर पहुंच गए। कई स्थानों पर टोकन व्यवस्था लागू होने के कारण किसानों को पहले टोकन लेना पड़ रहा है, जिसके बाद तय समय पर खाद का वितरण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उनका समय नष्ट हो रहा है।किसानों का कहना है कि समय पर यूरिया नहीं मिलने से फसलों पर प्रतिकूल असर पडऩे की आशंका बनी रहती है। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सभी केंद्रों पर चरणबद्ध तरीके से वितरण किया जा रहा है और स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए टोकन प्रणाली अपनाई गई है।

जिले में उपलब्ध है 2 हजार 564 मी.टन यूरिया, 3 हजार 365 मीटन डीएपी


नरसिंहपुर.उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास नरसिंहपुर मोरिस नाथ ने बताया कि सोमवार 15 दिसम्बर 2025 तक जिले में यूरिया 2564 मी.टन, डीएपी 3365 मी. टन, एनपीके 6208 मी टन और एसएसपी 7327 मी टन भंडारित है। जिले के 6 मार्कफेड डबल लॉक केन्द्रों में यूरिया 335 मी टन, 450 डीएपी, 4400 एनपीके और 2183 मी. टन एसएसपी उपलब्ध है। इसी तरह पैक्स समितियों के 104 केन्द्रों में 1589 मी.टन यूरिया, 2292 मी.टन डीएपी, 838 मी.टन एनपीके और 1929 मी.टन एसएसपी उपलब्ध है। एमपी एग्रो में 30 मी. टन यूरिया, 40 मीटन डीएपी, 127 मी.टन एनपीके और 5 मी. टन एसएसपी उपलब्ध है। इसके अलावा निजी विक्रेताओं के पास 610 मी. टन यूरिया, 583 मी. टन डीएपी, 842 मी. टन एनपीके और 3210 मी टन एसएसपी उपलब्ध है। जिले में लगातार किसानों के लिए उर्वरकों की रैक प्राप्त हो रही है। इसी क्रम में 13 दिसम्बर को नरसिंहपुर रैक प्वाइंट पर इफ को कम्पनी का यूरिया 2673 मीटन रैक प्राप्त हुई है।

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

